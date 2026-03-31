रत्नदुर्ग किल्ल्यावर
हनुमान जन्मोत्सव
रत्नागिरी : रत्नदुर्ग किल्ल्यावरील हनुमान मंदिरात श्री हनुमान सेवा मंडळातर्फे श्री हनुमान जन्मोत्सवानिमित्त बुधवारपासून (ता. १ एप्रिल) विविध धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रम होणार आहेत. १ एप्रिलला सायंकाळी ५ ते ८ वाजेपर्यंत महिला व लहान मुलांसाठी फनी गेम्स आयोजित केले आहेत. रात्री ९ ते ११ वाजेपर्यंत स्थानिक कलाकारांचा नृत्य कार्यक्रम होईल. १२ वाजता महापुरुष, राखणदार व देवी-देवतांचे मानाचे श्रीफळ अर्पण करण्यात येणार आहेत. २ ला सकाळी ६ वाजून ३९ मिनिटांनी श्रींचा जन्मकाळ साजरा करण्यात येणार असून, सकाळी ११ वा. श्री सत्यनारायण पूजा होणार आहे. दुपारी १ ते ३ पर्यंत महाप्रसादाचे वाटप होणार आहे. सायंकाळी ६ ते ८ वाजेपर्यंत सुश्राव्य भजनाचा कार्यक्रम होईल. १० वा. श्री जुगाई देवी नमन मंडळ (नरबे, घाणेकरवाडी) यांच्यातर्फे बहुरंगी नमन सादर करण्यात येणार आहे. या नमनामध्ये ‘कामासुराचा वध’ हा गण, ‘साजशृंगाराने सजलेली नटखट गौळण’, खास आकर्षण म्हणून राम-रावण नृत्य व युद्ध सादर केले जाणार आहे.
कारवांचीवाडीत
विविध कार्यक्रम
रत्नागिरी : कारवांचीवाडी आदर्श वसाहत येथील श्री जय हनुमान मित्र मंडळातर्फे हनुमान जन्मोत्सवानिमित्त २ एप्रिलला विविध धार्मिक व सामाजिक कार्यक्रमांचे आयोजन केले आहे. या उत्सवानिमित्त सकाळी ८ वाजता आरती, ९.३० वाजता अभिषेक, १० ते दुपारी २ या वेळेत जिजाऊ शैक्षणिक व सामाजिक संस्था विभाग, रत्नागिरी यांच्या सहकार्याने आरोग्य शिबिर आयोजित केले आहे. सकाळी ११ वा. सत्यनारायण महापूजा होईल. दुपारी १२.३० वाजता श्री महालक्ष्मी महिला प्रासादिक भजन मंडळ, रवींद्रनगर यांचे भजन होणार असून, १ ते ३ या वेळेत महाप्रसादाचे आयोजन केले आहे. दुपारी ४ ते ६ वाजता विविध फनी गेम्स ठेवण्यात आले आहेत. तसेच ८ वा. रेकॉर्ड डान्सचा कार्यक्रम रंगणार आहे. या सर्व कार्यक्रमांना नागरिकांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावे, असे आवाहन आयोजकांकडून करण्यात आले आहे.
