संत सोहिरोबानाथांना
बांदा येथे अभिवादन
सकाळ वृत्तसेवा
बांदा, ता. ३१ ः येथील संत सोहिरोबानाथ आंबिये स्मारक मंदिरात प्रतिवर्षाप्रमाणे श्रीराम नवमीला नाथांचा निर्वाण दिन भक्तिमय वातावरणात साजरा करण्यात आला. यानिमित्त दिवसभर विविध धार्मिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले होते. श्री गुरुप्रतिपदेपासून श्रीराम नवमीपर्यंत चाललेल्या नाथ सेवा उत्सवाची उत्साहात सांगता झाली.
सकाळी नाथांच्या पादुकांवर अभिषेक व पूजाअर्चा होऊन दर्शन व तीर्थप्रसादास आरंभ झाला. यावेळी संत सोहिरोबानाथ चरित्राचे वाचन करण्यात आले. सकाळी दहाला श्रीराम नाम जप आरंभ झाला. इन्सुली डोबाशेळ येथील आत्मसाक्षात्कार मंदिर येथून शेकडो नाथभक्त पालये गोवा येथे नाथांच्या जन्मस्थानी जाताना, त्यांनी येथे थांबून नाथांच्या पादुकांचे दर्शन घेतले. दुपारी बाराला मठात श्रीराम जन्माचा सोहळा झाला. बांदा विठ्ठल मंदिर व श्री बांदेश्वर मंदिर येथील श्रीरामाच्या पालख्या प्रतिवर्षाप्रमाणे नाथांच्या भेटीस येऊन गेल्या. दुपारी आरती, सायंकाळी महिलांची भजन सेवा व सायंआरती, रात्री नित्य भजनकर्मींची भजन सेवा, आरती व त्यानंतर गाऱ्हाणे होऊन प्रतिवार्षिक नाथ सेवा उत्सवाची सांगता झाली. या सोहळ्यानिमित्त भाविकांनी मोठ्या संख्येने दर्शनाचा लाभ घेतला.