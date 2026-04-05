चिपळूण अर्बन बँकेला ४ कोटी ७९ लाखांचा नफा
चिपळूण, ता. ५ : कोकणातील अग्रगण्य आणि विश्वासार्ह बँक म्हणून नावलौकिक असलेल्या ''दि चिपळूण अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँके''ने आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये दमदार कामगिरी केली आहे. ३१ मार्च २०२६ अखेर बँकेने ४ कोटी ७९ लाख रुपयांचा ढोबळ नफा कमावला असून, ''नक्त एनपीए'' शून्य टक्के राखण्यात बँकेला यश आले आहे. बँकेचे अध्यक्ष मोहन मिरगल यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे ही माहिती दिली.
गेल्या आर्थिक वर्षात बँकेने व्यवसायात १५९ कोटी रुपयांची लक्षणीय वाढ नोंदवली आहे. बँकेचे कार्यक्षेत्र महाराष्ट्रभर असून, २१ शाखा आणि ११ एटीएमच्या माध्यमातून रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग आणि पुणे जिल्ह्यात बँक सेवा देत आहे. विशेष म्हणजे, एकूण २१ शाखांपैकी १० शाखांचा एनपीए पूर्णपणे ''शून्य'' आहे. यात प्रामुख्याने गुहागर आणि डीबीजे कॅम्पस शाखेने थकबाकी वसुलीत सातत्य राखल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
गुढीपाडव्याच्या मुहूर्तावर बँकेच्या स्वमालकीच्या सुसज्ज प्रशासकीय इमारतीचे उद्घाटन करण्यात आले. या नवीन वास्तूमुळे ग्राहकांना अधिक जलद आणि आधुनिक सेवा मिळणे सुलभ झाले आहे. या यशाचे श्रेय मुख्य कार्यकारी अधिकारी तुषार सूर्यवंशी, बोर्ड ऑफ मॅनेजमेंटचे अध्यक्ष सतीश खेडेकर, कोअर कमिटी सदस्य सुचय रेडीज, उमेश काटकर आणि सर्व कर्मचारी वर्गाला दिले आहे. याप्रसंगी मुख्य अधिकारी नितीन चिंगळे, अरविंद भागडे यांच्यासह सर्व संचालक उपस्थित होते.
बँकेने रिझर्व्ह बँकेच्या सर्व निकषांची यशस्वी पूर्तता केली आहे. कर्मचारी आणि संचालक मंडळाच्या सांघिक प्रयत्नांमुळेच ''नक्त एनपीए'' शून्य राखण्यात आम्हाला यश मिळाले आहे.
- मोहन मिरगल, अध्यक्ष
