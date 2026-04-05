उन्हाच्या झळांतही
शेतकामांची लगबग
सावंतवाडी, ता. ५ : जिल्ह्यात उन्हाच्या झळा दिवसेंदिवस तीव्र होत असून तापमानाने चाळिशीचा टप्पा ओलांडल्याने जनजीवन उकाड्याने हैराण झाले आहे. दुपारच्या वेळेत रस्ते निर्मनुष्य दिसत असून नागरिक घराबाहेर पडणे टाळत आहेत. या कडक उन्हाचा फटका शेती क्षेत्रालाही बसत आहे.
अशा प्रतिकूल परिस्थितीतही शेतकरी आगामी खरीप हंगामाच्या तयारीला लागला आहे. शेतजमिनीची मशागत, बांधबांधणी, पाण्याचे नियोजन यांसारखी कामे सध्या सुरू आहेत. काही ठिकाणी विहिरी व जलस्रोत आटत चालल्याने पाण्याची टंचाई जाणवू लागली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची चिंता वाढली आहे.
दरम्यान, कृषी विभागाकडून शेतकऱ्यांना योग्य पिक निवड, बियाणे प्रक्रिया आणि पाण्याचा काटकसरीने वापर करण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे. पावसाच्या आगमनापूर्वी सर्व पूर्वतयारी पूर्ण करण्यावर शेतकऱ्यांचा भर असून, यंदाचा खरीप हंगाम चांगला जावा, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
