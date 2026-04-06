swt615.jpg
35697
असलदे : स्वामींचा कौल विशेष यात्रेतून अक्कलकोट–पंढरपूर दर्शनासाठी गेलेले भाविक.
‘स्वामींचा कौल’ यात्रा उत्साहात
अक्कलकोट-पंढरपूर दर्शन : असलदेतील स्वामी समर्थ ट्रस्टतर्फे आयोजन
सकाळ वृत्तसेवा
नांदगाव, ता. ६ : असलदे येथील श्री स्वामी समर्थ महाराज सामाजिक सेवा ट्रस्टतर्फे स्वामी समर्थ महाराज प्रगट दिनाचे औचित साधून ‘स्वामींचा कौल’ या विशेष यात्रेचे आयोजन केले. यात लकी ड्रॉ पद्धतीने निवडलेल्या ६९ भाविकांना विविध पवित्र स्थळांचे दर्शन घडविण्यात आले.
२७ रोजी पहाटे साडेपाच वाजता यात्रेला प्रारंभ होवून २९ तारखेला सकाळी सात वाजता यात्रेचा समारोप झाला. या दोन दिवसांच्या भक्तिमय प्रवासात भाविकांनी गगनगिरी महाराज आश्रम गगनबावडा, महालक्ष्मी मंदिर कोल्हापूर, श्री स्वामी समर्थ महाराज समाधी मठ, श्री स्वामी समर्थ वटवृक्ष देवस्थान, श्री स्वामी समर्थ राजेराय मठ, श्री स्वामी समर्थ बाळाप्पा महाराज मठ, खंडोबा मंदिर अक्कलकोट, सिद्धेश्वर महादेव मंदिर तसेच विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर येथे दर्शन घेतले.
या यात्रेदरम्यान सर्व देवस्थानांच्या गाभाऱ्यात ट्रस्टच्या वतीने मानाची शाल व नारळ अर्पण करून भक्तीभाव व्यक्त करण्यात आला. संपूर्ण प्रवासात भक्तिमय वातावरण निर्माण झाले होते. या उपक्रमात सचिन लोके, प्रशांत साटम, ज्योती जाधव, प्रकाश जोईल, मधुसूदन भडसाळे, प्रकाश पावसकर, तात्या निकम, कांचन राणे, राजेंद्र पाताडे, तन्वी शिंदे आदी उपस्थित होते.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
