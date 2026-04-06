जनशताब्दीला विलवडेत थांबा द्या

‘जनशताब्दी’ला
विलवडेत थांबा द्या
राजापूर, ता. ६ ः कोकण रेल्वेमार्गावर छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस ते मडगाव जंक्शन अशा दररोज धावणाऱ्या जनशताब्दी गाडीला विलवडे येथे थांबा मिळावा, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते सुरेश गुडेकर यांनी खासदार नारायण राणे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. कोकणात रत्नागिरीनंतर मोठ्या प्रमाणात चाकरमानी मुंबई-विलवडे असा रोज प्रवास करत असतात; मात्र काही ठराविक गाड्याच या स्थानकात थांबतात. त्यामुळे या चाकरमान्यांना व्हाया प्रवास करत विलवडे स्थानक गाठावे लागते. परिणामी, घरी पोहोचेपर्यंत बराच वेळ वाया जातो. जनशताब्दी गाडी छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस ते मडगाव जंक्शनदरम्यान रोज धावते. विलवडे स्थानकात ही गाडी थांबल्यास लांजा, राजापूर, वैभववाडी आणि शाहूवाडी (कोल्हापूर) अशा चार तालुक्यांतील नागरिकांना याचा फायदा होणार आहे.
