दापोलीत कोकम काढणीची लगबग
सकाळ वृत्तसेवा
दापोली, ता. ६ : सध्या उन्हाच्या झळांनी कोकणचे जनजीवन व्याकूळ झाले असले तरी दापोलीसह ग्रामीण कोकण सध्या एका वेगळ्याच उत्साहात मग्न आहे. कोकणचे ‘लालरत्न’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या कोकम (रातंबा) हंगामाला आता बहर आला असून, पावसाळ्याची बेगमी करण्यासाठी शेतकऱ्यांची आणि गृहिणींची मोठी लगबग पाहायला मिळत आहे.
एप्रिलचा शेवट आणि मे महिन्याची सुरुवात हा कोकम काढणीचा काळ असतो. दापोलीतील डोंगराळ भागात आणि घरांच्या परसात असलेली कोकमची झाडे सध्या गडद लाल फळांनी डवरली आहेत. ही फळे उतरवणे, त्यांचे भाग करून त्यातील बिया वेगळ्या करणे आणि साली कडक उन्हात वाळवणे या कामात सध्या घरातील आबालवृद्ध उत्साहाने सहभागी होत आहेत. कोकमच्या सालींना मीठ लावून त्या उन्हात वाळवल्या जातात. उन्हाच्या तडाख्यापासून सुटका मिळवण्यासाठी पारंपरिक पद्धतीने कोकम सरबत (सिरप) बनवण्यावर सध्या भर दिला जात आहे.
योग्य दराची शेतकऱ्यांना अपेक्षा
यंदा हवामानातील बदलांमुळे काही प्रमाणात फळांच्या उत्पादनावर परिणाम झाला असला, तरी उपलब्ध पिकातून जास्तीत जास्त उत्पादन घेण्याचा प्रयत्न शेतकरी करत आहेत; मात्र, या नैसर्गिक उत्पादनांना हक्काची बाजारपेठ आणि योग्य भाव मिळावा, अशी रास्त अपेक्षा येथील कष्टकरी शेतकरी व्यक्त करत आहेत.
