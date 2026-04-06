मालवण ः येथील भाजप कार्यालयात स्थापना दिन उत्साहात करण्यात आला.
नव्या संकल्पाने सर्वोत्तम राष्ट्र घडवूया
धोंडी चिंदरकर ः मालवणात भाजपचा स्थापना दिन उत्साहात
सकाळ वृत्तसेवा
मालवण, ता. ६ : भारत देशाला अधिक सक्षम, स्वावलंबी आणि प्रगत बनवण्यासाठी आपले योगदान द्या. नव्या ऊर्जेने, नव्या संकल्पाने पुढे जाऊया. भारताला जगातील सर्वोत्तम राष्ट्र बनविण्यासाठी एकत्र काम करूया, असे आवाहन भाजप तालुकाध्यक्ष धोंडी चिंदरकर यांनी केले.
भाजप स्थापना दिनानिमित्त तालुक्यात विविध समाजोपयोगी कार्यक्रम आयोजित केले आहेत. यानिमित्ताने आज मालवण भाजप कार्यालयात गणेश पूजन तसेच भाजप पक्षाचा ध्वज फडकविण्यात आला. यावेळी श्री. चिंदरकर हे बोलत होते.
यावेळी भाजप जिल्हा उपाध्यक्ष अशोक सावंत, तालुका सचिव महेश मांजरेकर, तालुका उद्योग व्यापार आघाडी रोहेश गावकर, तालुका सरचिटणीस पंकज सादये, राजू परुळेकर, नगरसेवक मंदार केणी, नगरसेवक ललित चव्हाण, यतीन खोत, राजू परब, केदार झाड, दाजी सावजी, महिला तालुकाध्यक्ष चारुशीला आचरेकर, महिमा मयेकर, रश्मी लुडबे, शिल्पा खोत, समृद्धी आसोलकर, नगरसेविका महानंदा खानोलकर, दर्शना कासवकर, पंचायत समिती उप सभापती श्याम झाड, पंचायत समिती सदस्य योजना कांबळी, दीपक सुर्वे आदी उपस्थित होते.
श्री. चिंदरकर म्हणाले, ‘आजचा हा दिवस केवळ एका राजकीय पक्षाच्या स्थापनेचा दिवस नसून, राष्ट्रनिष्ठा, त्याग, सेवा आणि विकासाच्या विचारांचा उत्सव आहे. भाजपने स्थापनेपासून देशहिताला सर्वोच्च मानत अखंडपणे जनसेवेचे कार्य केले आहे. भाजप हा केवळ एक पक्ष नाही, तर तो एक विचार आहे, एक चळवळ आहे.’
श्री. मांजरेकर म्हणाले, ‘आजचा हा दिवस फक्त एका पक्षाचा वर्धापन दिन नाही, तर देशसेवा, राष्ट्रवाद आणि विकासाच्या दृढ संकल्पांचा उत्सव आहे. ''सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास'' मंत्राने प्रेरित होऊन भाजप पक्षाने गेल्या अनेक वर्षांत समाजाच्या प्रत्येक घटकापर्यंत विकास पोहोचवण्याचे कार्य केले आहे.’
भाजप स्थापना दिनानिमित्त मालवण तालुक्यात प्रत्येक बूथवर भाजप ध्वज फडकविण्यात आला. सदस्य नोंदणीसह विविध समाजोपयोगी कार्यक्रम घेण्यात आले.
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
