खेडच्या ''गेम चेंजर्स'' संघाने पटकावले जेतेपद

रत्नागिरी ः एकता रत्नागिरी जिल्हा टू व्हीलर मेकॅनिक, तांत्रिक प्रशिक्षण व कौशल्य विकास असोसिएशनतर्फे घेण्यात आलेल्या जिल्हास्तरीय अंडरआर्म ‘मेकॅनिक प्रीमियर लीग’ क्रिकेट स्पर्धेत विजेता ठरलेला खेडचा गेम चेंजर्स संघ.
खेडच्या ‘गेम चेंजर्स’ संघाला विजेतेपद
मेकॅनिक प्रीमियर लीग क्रिकेट स्पर्धा; १० संघांचा सहभाग
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. ७ ः एकता रत्नागिरी जिल्हा टू-व्हीलर मेकॅनिक, तांत्रिक प्रशिक्षण व कौशल्य विकास असोसिएशनतर्फे जिल्ह्यातील व्यावसायिक दुचाकी मेकॅनिकसाठी आयोजित ‘मेकॅनिक प्रीमियर लीग (MPL) क्रिकेट स्पर्धा २०२६’ उत्साहात पार पडली. शहरातील शिवरुद्र टर्फ, कृषी बाजार समिती, शांतिनगर येथे पार पडलेल्या या जिल्हास्तरीय अंडरआर्म क्रिकेट स्पर्धेत खेडच्या ‘गेम चेंजर्स’ संघाने बाजी मारत जेतेपदावर आपले नाव कोरले.
दुचाकी व्यावसायिकांना खेळाच्या मैदानात एकत्र आणण्याचा राज्यातील हा पहिलाच उपक्रम होता. सकाळी नऊ वाजता सुरू झालेल्या या स्पर्धेत जिल्ह्यातील विविध भागांतून एकूण १० संघांनी उत्स्फूर्त सहभाग नोंदवला होता. सायंकाळी सात वाजेपर्यंत रंगलेल्या या स्पर्धा पाहण्यासाठी रत्नागिरीतील क्रिकेटप्रेमींनी मोठी गर्दी केली होती. स्पर्धेचा अंतिम सामना गुहागर टर्फ टायटन्स आणि खेडचे गेम चेंजर्स यांच्यात अटीतटीचा झाला, ज्यामध्ये खेडच्या संघाने विजय मिळवला.
या स्पर्धेतील वैयक्तिक कामगिरीसाठी खेळाडूंना गौरवण्यात आले. यामध्ये मालिकावीर म्हणून रत्नागिरी ‘ब’ स्पिरीट संघाचा रोहित मुलुख, उत्कृष्ट गोलंदाज म्हणून रत्नागिरी ‘अ’ चेंजर्सचा जितेंद्र भुते तर अंतिम सामन्याचा मानकरी (मॅन ऑफ दी मॅच) आणि उत्कृष्ट फलंदाज म्हणून खेड गेम चेंजर्स संघाच्या अमरला सन्मानित करण्यात आले. स्पर्धेतील विजेता आणि उपविजेता संघासह सर्व वैयक्तिक विजेत्या खेळाडूंना मान्यवरांच्या हस्ते चषक व सन्मानचिन्ह देऊन गौरवण्यात आले.
