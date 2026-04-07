सावंतवाडीला कायमस्वरूपी फिजीशीयन

सावंतवाडीला कायमस्वरुपी फिजिशियन
आंदोलनांना यश; आता मोठ्या शस्त्रक्रिया शक्य
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. ७ : सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालयाला पूर्णवेळ फिजिशियन मिळावा, यासाठी गेली ५ वर्षे सामाजिक संघटनांनी आंदोलन, उपोषणासह सर्व मार्ग अवलंबले होते. अखेर आज ही मागणी पूर्ण झाली असून सावंतवाडीला कायमस्वरुपी फिजिशियन मिळाला आहे.
गेली ५ वर्षे फिजिशियन नसल्याने सावंतवाडीकरांचे हाल होत होते. सामाजिक संघटनांकडून यासाठी अनेक आंदोलने, उपोषणे देखील केली होती. रुग्णकल्याण समितीचे सदस्य, आमदार प्रतिनिधी देव्या सूर्याजी यांनी आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांचीही भेट घेतली होती. विविध सामाजिक संघटनांकडूनही यासाठी लढा दिला गेला होता. अखेर या लढ्याला यश आले असून डॉ. विशाल नंदकुमार रेड्डी हे उपजिल्हा रुग्णालयात रुजू झाले आहेत. त्यामुळे सावंतवाडीकरांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. फिजिशियन नसल्याने अनेक रुग्णांना उपचारांअभावी प्राण गमवावे लागले होते. काहींना गोवा, बांबोळीसह इतर पर्याय शोधावे लागत होते. मात्र, आता फिजिशियन मिळाल्याने दिलासा मिळणार आहे. ‘मोड्यूलर आयसीयू’ विभाग देखील सक्षमपणे चालणार असून मोठ्या शस्त्रक्रिया देखील करता येणार आहेत.
रुग्णांना दिलासा
दरम्यान, रुग्णांना मोठा दिलासा मिळाला असून यासाठी देव्या सूर्याजी यांनी आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर, पालकमंत्री नीतेश राणे व आमदार दीपक केसरकर यांचे आभार मानले आहेत. वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. ज्ञानेश्वर ऐवळे यांच्या उपस्थितीत फिजिशियन डॉ. विशाल रेड्डी यांचे स्वागत सावंतवाडीत करण्यात आले. यावेळी युवा रक्तदाता संघटनेचे प्रथमेश प्रभू, वसंत सावंत, मंदार सावंत आदी उपस्थित होते.
