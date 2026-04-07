संघशताब्दी निमित्त खेर्डीत ''हिंदू संमेलन

खेर्डीत रंगले ‘हिंदू संमेलन’
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. ७ ः संघशताब्दी निमित्ताने चिपळूण शहराच्या आठ विभागांमध्ये नियोजित असलेल्या ‘हिंदू संमेलना’ची सुरुवात खेर्डी येथून मोठ्या उत्साहात झाली. ‘सकल हिंदू समाज, खेर्डी’ यांच्यावतीने माळेवाडी येथील दत्तमंदिरात आयोजित या संमेलनामुळे संपूर्ण परिसर हिंदू संस्कृतीच्या जयघोषाने दुमदुमून गेला होता.
या कार्यक्रमाची सुरुवात वारकरी संप्रदायातील बांधवांच्या दिंडीने झाली. ‘संस्कार व्हॅली इंग्लिश मीडियम स्कूल’च्या विद्यार्थ्यांनी केलेल्या रामरक्षा पठणाने वातावरण मंगलमय झाले. शिगवणवाडी शाळेतील विद्यार्थिनींनी सादर केलेला श्री शिवछत्रपतींचा पाळणा आणि मिस्त्री हिने गायलेले रामनामाचे गीत उपस्थितांचे लक्ष वेधून घेणारे ठरले. या संमेलनाचे प्रमुख वक्ते कोकण प्रांत सहसंपर्क प्रमुख नीलेश भास्कर यांनी सांगितले. सकल हिंदूंनी आपले सर्व मतभेद विसरून राष्ट्राला परमवैभवाकडे नेण्यासाठी संघटित झाले पाहिजे. आपली कुटुंबपद्धती, गौरवशाली इतिहास आणि रूढी-परंपरांचे जतन करणे हे प्रत्येक हिंदूचे आद्य कर्तव्य आहे.
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
