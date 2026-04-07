स्वामी स्वरूपानंद पतसंस्थेच्या अहवालास मुख्यमंत्र्यांकडून शुभेच्छा

स्वामी स्वरूपानंद पतसंस्थेस
मुख्यमंत्र्यांचा शुभेच्छा संदेश
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. ६ : दरवर्षीप्रमाणे सरत्या वर्षाचा आर्थिक अहवाल ३१ मार्च रोजी जाहीर करण्याची प्रथा स्वामी स्वरूपानंद सहकारी पतसंस्थेने जपली. हा अहवाल पाहून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुभेच्छा संदेश देऊन सुखद आश्चर्याचा धक्का दिला आहे, अशी प्रतिक्रिया पतसंस्थेचे अध्यक्ष अॅड. दीपक पटवर्धन यांनी व्यक्त केली.
त्यांनी सांगितले की, मुख्यमंत्र्यांनी पतसंस्थेच्या उत्तुंग कामगिरीची दखल घेत शुभेच्छा दिल्या. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांचा संदेश येणे, ही आनंदाची गोष्ट आहे. मुख्यमंत्र्यांनी या संदेशात म्हटले आहे की, संस्थेची सातत्यपूर्ण प्रगती समाधानकारक असून, सहकार क्षेत्रात केलेले कार्य प्रेरणादायी आहे. कोकणातील, विशेषतः रत्नागिरीसारख्या भागात सहकार चळवळीच्या माध्यमातून जनसामान्यांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी संस्था महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. सहकार चळवळीला बळकटी देत नागरिकांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी संस्थेने उचललेले पाऊल कौतुकास्पद आहे.
पुढील काळातही संस्था अधिक प्रभावीपणे कार्य करत सहकार क्षेत्रात आदर्श निर्माण करेल, असा विश्वास व्यक्त करत मुख्यमंत्र्यांनी संस्थेच्या पुढील वाटचालीस शुभेच्छा दिल्या आहेत.
