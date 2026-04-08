देवरुख आगाराच्या प्रश्नांसाठी आज तातडीची बैठक

देवरूख आगार प्रश्नांवर आज बैठक
पालकमंत्र्यांकडून दखल : समस्या लागणार मार्गी
देवरूख, ता. ८ ः देवरूख बसस्थानक आणि आगाराची दूरवस्था, बसेसची कमतरता आणि रिक्त पदे या समस्या मार्गी लावण्याबाबत पालकमंत्री उदय सामंत गुरूवारी (ता. ९) रत्नागिरी जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक घेणार आहेत. या बसस्थानकातील समस्यांबाबत ‘सकाळ’ने बुधवारी (ता. ८) वृत्तामधून प्रकाश टाकला होता. त्याची दखल घेत ही बैठक होणार आहे.
काही दिवसांपूर्वीच महायुतीचे पदाधिकारी, उपनगराध्यक्ष आणि नगरसेवकांनी पालकमंत्र्यांची भेट घेऊन देवरूखसाठी नवीन बसेसची मागणी केली होती. ‘सकाळ’ने देवरूख आगाराच्या दुरवस्थेबाबत सचित्र वृत्त प्रसिद्ध केले. या वृत्ताचा फोटो सोशल मीडियाच्या माध्यमातून पालकमंत्र्यांपर्यंत पोहोचला. त्याची दखल घेत ही तातडीची बैठक घेण्यात येणार आहे. देवरुख आगारासाठी जास्तीत जास्त नवीन गाड्या उपलब्ध करून देणे, बसस्थानक आणि आगाराची झालेली दुरवस्था सुधारणे, चालक, वाहक आणि मेकॅनिकल स्टाफच्या रिक्त जागा भरण्याबाबत निर्णय बैठकीत ‘या’ मुद्द्यांवर चर्चा होणार आहे
देवरूख आगाराच्या समस्यांबाबत आम्ही सातत्याने पाठपुरावा करत होतोच. बुधवारी (ता. ८) ‘सकाळ’ने या प्रश्नाला वाचा फोडल्यामुळे पालकमंत्र्यांनी त्याची तातडीने दखल घेतली. या बैठकीतून देवरूखच्या प्रवाशांना आणि कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळेल, अशी आशा आहे.
अभिजित शेट्ये, जिल्हाध्यक्ष, भाजप ओबीसी सेल
