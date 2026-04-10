सावर्डेचा आर. बी. बॉईज संघ विजेता

मिनी शूटिंग व्हॉलीबॉल स्पर्धेत
आर. बी. बॉईज संघ विजेता
सकाळ वृत्तसेवा
लांजा, ता. १० ः येथील ‘जाणता राजा ग्रुप’च्यावतीने आयोजित आणि आमदार किरण सामंत पुरस्कृत भव्य मिनी शूटिंग व्हॉलीबॉल स्पर्धेचे विजेतेपद चिपळूण तालुक्यातील सावर्डे येथील आर. बी. बॉईज संघाने पटकावले. अंतिम सामन्यात उत्कृष्ट खेळाचे प्रदर्शन करत या संघाने रोख १५ हजार ५५५ रुपये आणि आकर्षक चषकावर आपले नाव कोरले.
या स्पर्धेचे उद्घाटन आमदार किरण सामंत आणि नगराध्यक्षा सावली कुरूप यांच्या हस्ते करण्यात आले. या वेळी उपनगराध्यक्ष मिलिंद लांजेकर, शिवसेना तालुकाप्रमुख गुरुप्रसाद देसाई, गटनेते योगेश कावतकर, पोलिस निरीक्षक नीळकंठ बगळे, मुद्रांक जिल्हाधिकारी (सांगली) प्रमोद कदम, मुख्याधिकारी अभिजित कुंभार, जिल्हा बँक संचालक महेश (मुन्ना) खामकर, व्यापारी संघटना अध्यक्ष प्रसन्न शेट्ये, ज्येष्ठ खेळाडू सुधाकर पत्की आणि मंगेश लांजेकर उपस्थित होते. रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एकूण २९ संघांनी या स्पर्धेत सहभाग घेतला होता. या स्पर्धेतील उपविजयी संघ महालक्ष्मी चिपळूण, तृतीय क्रमांक एस. एम. चिपळूण तर चौथा क्रमांक दत्तप्रासादिक घुढेवठार यांनी पटकावला.
