कोकण

कुत्रा आडवा आल्यामुळे मोटारीला भीषण अपघात

कुत्रा आडवा आल्यामुळे मोटारीला भीषण अपघात
भरधाव मोटार कुत्र्यामुळे
दुभाजक ओलांडून उलटली

चालकासह प्रवासी सुखरूप

सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. १० : मुंबई-गोवा महामार्गावरील मळगाव-जोशी मांजरेकरवाडी सर्कलनजीक कुडाळहून गोव्याच्या दिशेने जाणाऱ्या एका चारचाकीचा भीषण अपघात झाला. रस्त्यावर अचानक कुत्रा आडवा आल्याने चालकाचा ताबा सुटला आणि ही दुर्घटना घडली. सुदैवाने या अपघातात चालक आणि प्रवासी बचावले.
घटनास्थळाहून मिळालेल्या माहितीनुसार, भरधाव मोटार गोव्याच्या दिशेने जात असताना मळगाव परिसरातील मांजरेकरवाडी सर्कलजवळ आली. यावेळी अचानक कुत्रा आडवा आल्याने चालकाने प्रसंगावधान राखून जोरात ब्रेक लावला. मात्र, मोटार अनियंत्रित झाली आणि थेट दुभाजक (डिवायडर) ओलांडून पलीकडच्या मार्गावर जाऊन कोसळली. ​हा अपघात इतका भीषण होता की, यामध्ये मोटारीच्या दर्शनी भागाचे आणि डाव्या बाजूचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले. मात्र, नशीब बलवत्तर म्हणून गाडीतील सर्व प्रवासी सुखरूप असून त्यांना कोणतीही गंभीर दुखापत झाली नाही. महामार्गावर अचानक प्राणी आडवे येत असल्यामुळे वाहनचालकांनी सावधगिरी बाळगण्याची गरज असल्याचे बोलले जात आहे.

