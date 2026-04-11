संगमेश्वर तालुक्यात ३ गावांना पाणीटंचाईचे चटके

संगमेश्वरातील तीन गावात टंचाई
टँकरची प्रतीक्षा; सव्वा कोटींचा कृती आराखडा
सकाळ वृत्तसेवा
संगमेश्वर, ता. ११ : उन्हाळ्याची तीव्रता वाढू लागल्याने संगमेश्वर तालुक्यातील ग्रामीण भागात पाणीटंचाईच्या झळा बसू लागल्या आहेत. पिण्याच्या पाण्यासाठी ग्रामस्थांना पायपीट करावी लागत असून, परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून तालुक्यातील तीन गावांनी प्रशासनाकडे टँकरची मागणी नोंदवली आहे. यामध्ये प्रामुख्याने निवळी, सरंद आणि बेलारी या गावांचा समावेश असून, सध्या येथील ग्रामस्थ टँकरच्या प्रतीक्षेत आहेत.
तालुक्यात दरवर्षीप्रमाणे यंदाही पाणीटंचाईचे संकट ओढवण्याची शक्यता लक्षात घेऊन प्रशासनाने सविस्तर टंचाई निवारण कृती आराखडा तयार केला आहे. यावर्षी तालुक्यातील ७२ गावे आणि १७७ वाड्यांना पाणीटंचाईचा फटका बसण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. या संभाव्य टंचाईवर मात करण्यासाठी आणि नागरिकांना पाणी पुरवण्यासाठी प्रशासनाने १ कोटी ३८ लाख रुपयांचा खर्च अपेक्षित धरला आहे. सध्या निवळी, सरंद आणि बेलारी या गावांमध्ये पाण्याचे स्रोत आटल्याने ग्रामस्थांना पाण्यासाठी वणवण भटकंती करावी लागत आहे. प्रशासनाकडे मागणी करूनही अद्याप टँकर प्रत्यक्ष सुरू न झाल्याने या गावातील नागरिकांचे डोळे आता सरकारी टँकरकडे लागले आहेत. वाढत्या उन्हामुळे आगामी काळात टँकरची मागणी करणाऱ्या गावांच्या संख्येत आणखी वाढ होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
