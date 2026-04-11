भाजपतर्फे वॉटर प्युरिफायर आणि संगणक संच भेट

ः चिपळूण ः नागरी आरोग्यकेन्द्रास वॉटर प्युरिफायर व संगणक संच देताना भाजप जिल्हाध्यक्ष प्रशांत यादव व सहकारी.
भाजपतर्फे आरोग्य केंद्रास
संगणक, वॉटर प्युरिफायर भेट
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. ११ ः भाजप स्थापनादिन आणि खासदार नारायण राणे यांच्या वाढदिवसानिमित्त वडनाका शहरातील नागरी आरोग्यकेंद्राला वॉटर प्युरिफायर आणि संगणक संच भेट देण्यात आले. पालिकेचे आरोग्य सभापती शुभम पिसे यांच्या पुढाकाराने हा उपक्रम राबवण्यात आला. भाजप रत्नागिरी दक्षिण जिल्हाध्यक्ष प्रशांत यादव यांच्यासह नगराध्यक्ष उमेश सकपाळ आदींच्या हस्ते वस्तू प्रदान करण्यात आल्या.
या वेळी यादव म्हणाले, माजी केंद्रीय मंत्री, माजी मुख्यमंत्री तथा खासदार नारायण हे महाराष्ट्राच्या राजकारणातील एक दमदार, धडाडीचे आणि स्पष्टवक्ते नेते म्हणून ओळखले जातात. सामान्य कार्यकर्त्यांपासून ते मुख्यमंत्रिपदापर्यंतचा त्यांचा प्रवास हा जिद्द, मेहनत आणि नेतृत्वगुणांचा उत्कृष्ट नमुना आहे. कोकणातील जनतेच्या प्रश्नांना त्यांनी नेहमीच प्राधान्य दिले आणि विकासाच्यादृष्टीने अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले. या वेळी गटनेते शशिकांत मोदी, नगरसेविका रसिका देवळेकर, निहार कोवळे, वैशाली निमकर, अंजली कदम, तालुका वैद्यकीय अधिकारी डॉ. ज्योती यादव, आरोग्य विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.
