देवरुख ः ग्रामसभेला उपस्थित ग्रामस्थ.
वाशी तर्फे देवरुख ग्रामसभेत
आरोग्य संपन्न गाव समिती स्थापन
देवरुख, ता. १२ ः ''माझं गाव आरोग्य संपन्न गाव'' या महत्त्वाकांक्षी अभियानाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी वाशी तर्फे देवरुख येथे विशेष ग्रामसभेचे आयोजन करण्यात आले होते. या सभेला ग्रामस्थांनी मोठा प्रतिसाद दिला असून, गावाच्या सर्वांगीण आरोग्य विकासासाठी या ग्रामसभेमध्ये विशेष ''आरोग्य संपन्न गाव समिती''ची स्थापना करण्यात आली.
हे अभियान १ एप्रिल २०२६ ते ३१ मार्च २०२७ या कालावधीत राबविले जाणार आहे. गावातील आरोग्याचा स्तर उंचावण्यासाठी समितीच्या माध्यमातून आरोग्यविषयक उपक्रमांवर देखरेख ठेवली जाणार आहे. यावेळी ग्रामविकास अधिकारी श्री. लोटणकर, समुदाय आरोग्य अधिकारी प्रसाद व्हालकर, सरपंच निकिता करंडे, उपसरपंच सुनील सावंत आणि माजी सरपंच विष्णू सावंत यांनी उपस्थितांना मार्गदर्शन केले. गावाच्या उज्ज्वल आरोग्यासाठी प्रत्येकाने आपला सक्रिय सहभाग नोंदवावा, असे आवाहन मान्यवरांनी यावेळी केले. या ग्रामसभेला गणपत सावंत, महेंद्र कांबळे, सी.आर.पी. लक्ष्मी सावंत, मनीषा कांबळे, ग्रामपंचायत सदस्य अनुष्का सावंत, सायली सावंत यांसह आरोग्य कर्मचारी, आशा सेविका, अंगणवाडी सेविका, शिक्षण वृंद आणि महिला बचत गटांच्या अध्यक्षा व सदस्य मोठ्या संख्येने उपस्थित होत्या.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.