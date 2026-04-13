कडावल देवस्थानतर्फे राणेंचा सत्कार
कुडाळ ः कुडाळ-मालवण विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार नीलेश राणे यांनी कडावल देवस्थान उत्सवास भेट देऊन देवतांचे दर्शन घेतले. यावेळी देवस्थानच्यावतीने आमदार राणे व शिवसेना जिल्हाप्रमुख दत्ता सामंत यांचा शाल, श्रीफळ देऊन सत्कार करण्यात आला. आमदार राणे यांच्या अचानक भेटीने ग्रामस्थांनी समाधान व्यक्त केले. त्यांचा देवस्थानचे मानकरी विलास गुरव, सोमाजी सावंत त्यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. यावेळी काका कुडाळकर, संजय पडते, जिल्हा परिषद सदस्य नागेश आईर, रुपेश कानडे, दीपक नारकर, योगेश घाडी, अक्षय देवळी, समीर परब, स्वरुप वाळके, अमर सावंत, राहुल मोरजकर, प्रजेश सावंत, चेतन मोरजकर, आकाश साळगावकर, साई तावडे, सचिन तवटे, प्रकाश गुरव, गुरुनाथ मुंज, देवस्थानचे मानकरी, व ग्रामस्थ उपस्थित होते.
