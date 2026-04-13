-लांजात प्रभागनिहाय आढाव बैठक

लांजा ः शहरात प्रभागनिहाय आढाव बैठकीला उपस्थित नागरिक.
लांज्यातील समस्या सोडवण्यावर भर
आमदार सामंत ः मूलभूत समस्यांवर उपाययोजना
सकाळ वृत्तसेवा
लांजा, ता. १३ ः नगरपंचायत क्षेत्रातील नागरिकांच्या समस्या जाणून घेऊन त्या सोडवण्यासाठी आमदार किरण सामंत यांनी प्रभागनिहाय आढावा बैठका सुरू केल्या आहेत. प्रभाग क्र. २ मध्ये झालेल्या बैठकीत नागरिकांनी श्रीराम पूल परिसरातील पाणी तुंबण्याची समस्या तसेच विजेचा अनियमित पुरवठा याबाबत तक्रारी मांडल्या.
या समस्यांवर तत्काळ उपाययोजना करण्यासाठी संबंधित यंत्रणांना निर्देश देण्यात आले. पावसाळ्यापूर्वी नाल्यांची साफसफाई करण्याचे आदेश देण्यात आले असून, अंधार असलेल्या भागांत स्ट्रीटलाईट बसवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. बैठकीत प्रलंबित विकासकामांवरही चर्चा झाली. नागरिकांच्या समस्या जलदगतीने सोडवून प्रभागाचा सर्वांगीण विकास करण्याचा निर्धार आमदार सामंत यांनी व्यक्त केला.
