37119
उपरकर यांच्या वाढदिनी
आज आरोग्य शिबिर
कणकवली, ता. १३ : माजी आमदार परशूराम उपरकर यांचा वाढदिवस कार्यक्रम मंगळवारी (ता.१४) साजरा होणार आहे. यानिमित्ताने तेलीआळी मित्र मंडळ, मातोश्री शिक्षण प्रसारक मंडळ, ठाकरे शिवसेना आणि परशुराम उपरकर मित्रमंडळ यांच्या संयुक्तपणे विविध सामाजिक उपक्रम राबवले जाणार आहेत.
श्री.उपरकर यांच्या वाढदिवसानिमित्त उद्या (ता. १४) सकाळी साडेदहा ते दुपारी तीन या वेळेत नेहरूनगर, कणकवली येथील भगवती हॉल येथे मोफत आरोग्य शिबिर होणार आहे. यात अँजियोप्लास्टी, कर्करोग, पित्ताशयातील खडे, कान-नाक-घसा शस्त्रक्रिया, बायपास सर्जरी, मूत्र विकार, प्रोस्टेट, मोतीबिंदू, हर्निया, थायरॉईड, महिलांचे गर्भाशयाचे आजार, मणक्याच्या समस्या आदी विविध आजारांवर तपासणी आणि सल्ला दिला जाणार आहे. काही शस्त्रक्रिया मोफत तर काही अल्पदरात करण्यात येणार असल्याची माहिती आयोजकांनी दिली आहे. या आरोग्य शिबिरात जनरल सर्जन, स्त्रीरोग तज्ज्ञ, जनरल फिजिशियन, बालरोग तज्ज्ञ, ऑर्थोपेडिक व नेत्रतज्ज्ञ आदी तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या उपस्थितीत तपासणी होणार आहे. नागरिकांनी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन आयोजकांनी केले आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
