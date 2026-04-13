तारकर्ली काळेथर ग्रामपंचायत
कारभाराची चौकशी करा
डॉ. केरकर : जिल्हा परिषदेसमोर उपोषण
सकाळ वृत्तसेवा
सिंधुदुर्गनगरी, ता. १३ : तारकर्ली काळेथर ग्रामपंचायतीच्या कारभाराची चौकशी करावी, शासन निर्णय आणि जिल्हा प्रशासनाकडून दिलेल्या आदेशानुसार कारवाईस टाळाटाळ करणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, या मागणीसाठी डॉ. जितेंद्र केरकर यांनी आजपासून जिल्हा परिषदेसमोर उपोषण सुरू केले आहे.
डॉ. केरकर यांनी प्रशासनस दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, जानेवारी २०२३ पासून कोकण विभागीय कार्यालयाकडे तक्रार दाखल करूनही अद्यापही न्याय मिळाला नाही. ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८, तसेच वेळोवेळी शासनाकडून प्राप्त आदेश पत्रे, निर्णय, परिपत्रकांचे पालन करणे, ग्रामपंचायत मार्फत खर्चित केला जाणारा शासन निधी, नियमांचे पालन करूनच खर्चित करावा, असे निर्देश असतानाही ग्रामपंचायत तारकर्ली काळेथरचे सरपंच आणि कार्यकारिणी शासन निर्णयाचा अवमान करीत आहे. विनापरवाना बांधकामे, न्यायालयीन स्थगिती आदेश असतानाही केला जाणारा शासकीय निधी अपव्यय, शासन निर्णयानुरूप कारवाई न करता आकसापोटी तक्रारदारांवर कारवाई करणे, अनधिकृत पार्किंग, केमिकल उद्योग, दारूबंदी असतानाही राजरोस दारू विक्री, यावर कारवाई टाळली जात आहे. याप्रकरणी योग्य कारवाई करण्याची गरज आहे. दारूबंदी असलेल्या तारकर्ली गावात राजरोस दारू विक्री केली जात असून तरुणाई व्यसनाच्या आहारी जात गळफास घेण्याचे प्रकार घडत आहेत. याबाबत संपूर्ण चौकशी करावी, यासह विविध मागण्या डॉ. केरकर यांनी केल्या असून याकडे लक्ष वेधण्यासाठी त्यांनी उपोषण सुरू केले आहे.
