rat14p13.jpg-
37232
राजापूर ः जिल्हास्तरीय पालखीनृत्य स्पर्धेतील विजेत्या गांगोबा करंबेळे संघाला पारितोषिक देताना रविंद्र नागरेकर आणि मान्यवर.
राजापुरातील पालखी नृत्य स्पर्धेत
गांगोबा करंबेळे संघ प्रथम
सकाळ वृत्तसेवा
राजापूर, ता. १४ ः केंद्रीय मंत्री आणि रत्नागिरी-सिंधुदुर्गचे खासदार नारायण राणे यांच्या वाढदिवसानिमित्त, ''रविदादा मित्रमंडळ'' आणि ''एनआर प्रतिष्ठान''च्या वतीने निमंत्रितांच्या जिल्हास्तरीय पालखी नृत्य स्पर्धेत गांगोबा करंबेळे संघाने आपल्या उत्कृष्ट सादरीकरणाच्या जोरावर प्रथम क्रमांक मिळवत विजेतेपद पटकाविले. स्पर्धेतील पालखी नृत्याच्या तालबद्ध आणि चित्तथरारक अविष्काराने राजापूरकरांची मने जिंकली.
राजापूर हायस्कूलच्या पटांगणावर पार पडलेल्या द्वितीय क्रमांक फ्रेंड्स ग्रुप, देवरुख तर तृतीय क्रमांक बाळगोपाळ पाटगाव यांना मिळाला आहे. संघांच्या सांघिक कामगिरीसोबतच त्यांच्या तांत्रिक कौशल्याचाही गौरव करण्यात आला. त्यामध्ये उत्कृष्ट देखावा व ताशा साठी बाळगोपाळ पाटगाव संघ, उत्कृष्ट ढोलवादन गांगोबा करंबेळे संघ ठरला.
या स्पर्धेत सहभागी झालेल्या संघांनी पौराणिक कथांवर आधारित विलोभनीय देखावे सादर केले होते. ढोल-ताशांच्या तालावर पालखी नृत्याचे जे प्रकार सादर झाले, त्याला प्रेक्षकांनी उत्स्फूर्त दाद दिली. नवलादेवी शेढे ढोलपथकाने केलेल्या विशेष ढोलवादनाने कार्यक्रमाची रंगत अधिकच वाढवली. या स्पर्धेचे उद्घाटन रविंद्र नागरेकर यांच्या हस्ते श्रीफळ वाढवून करण्यात आले. बक्षीस वितरण प्रसंगी नगरसेवक दिलीप चव्हाण, दिलीप अमरे, दिनानाथ कोळवणकर, महेश नकाशे, प्रविण नागरेकर, श्रृती ताम्हणकर, शितल रहाटे, राष्ट्रीय कबड्डी पंच मोहन पाडावे, परीक्षक वैभव पवार आणि स्वप्नील गुरव उपस्थित होते.
