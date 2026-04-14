राजापूर-देवाचेगोठणे येथे पर्यावरणपूरक प्रकल्पांची मागणी

पर्यावरणपूरक प्रकल्पांची
देवाचेगोठणे येथे मागणी
ग्रामस्थांचा ठराव : विकासासाठी एकत्र काम करण्याचा निर्धार
राजापूर, ता. १३ : ग्रामीण भागातील सुशिक्षित युवक रोजगाराअभावी त्रस्त असल्याने देवाचेगोठणे येथील ग्रामस्थांनी पर्यावरणपूरक प्रकल्प उभारण्याची मागणी आमदार किरण सामंत यांच्याकडे केली. गावात झालेल्या सभेत या संदर्भात एकमुखी ठराव मंजूर करण्यात आला.
शेतीपूरक व्यवसाय, सेंद्रिय शेती, पर्यटन व लघुउद्योग यांना चालना दिल्यास स्थानिक स्तरावर रोजगारनिर्मिती होऊ शकते, असे मत ग्रामस्थांनी व्यक्त केले. तसेच या प्रकल्पांसाठी शासनाकडून निधी व मान्यता मिळवण्यासाठी पाठपुरावा करण्याची मागणी करण्यात आली. सभेला विविध पदाधिकारी व ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. गावाच्या विकासासाठी सर्वांनी एकत्र काम करण्याचा निर्धार व्यक्त करत आमदार सामंत यांच्या नेतृत्वावर विश्वास दर्शविण्यात आला.
देवाचेगोठणे येथे ग्रामस्थांच्या झालेल्या सभेमध्ये राजापूर तालुका विकासासह बेरोजगारी दूर करण्याच्या अनुषंगाने सविस्तर चर्चा झाली. त्यामध्ये सौरऊर्जा प्रकल्प, कचरा व्यवस्थापन प्रकल्प, मत्स्यव्यवसाय, ग्रामीण पर्यटन विकसित करणे आदी विषयांच्या अनुषंगाने चर्चा होवून त्याबाबतचे प्रस्ताव मांडण्यात आले. या सर्व प्रस्तावांचा विचार करून पुढील कार्यवाहीसाठी एक समिती स्थापन करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला.
