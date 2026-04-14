वैभववाडीत आंबेडकर जयंतीनिमित्त रॅली
वैभववाडी : शिक्षण हेच प्रगतीचे प्रमुख साधन आहे.आंबेडकरी चळवळीने प्रत्येक टप्प्यावर आत्मपरीक्षण करून नव्याने फेरमांडणी करणे आवश्यक आहे. आजच्या एआयच्या युगातही डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे विचार समाजाला दिशा देत असल्याचे मत आंबेडकरी चळवळीचे अभ्यासक प्रफुल्ल जाधव यांनी येथे व्यक्त केले. तालुका बौद्ध सेवा संघ व माता रमाई महिला मंडळ यांच्यावतीने भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची १३५ वी जयंती डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक व सांस्कृतिक भवन येथे साजरी करण्यात आली. यावेळी संघाचे अध्यक्ष भास्कर जाधव, महिला मंडळाच्या अध्यक्षा शारदा कांबळे, उपाध्यक्ष संतोष कदम, हरिष कांबळे, रुचिता कदम, ऋचा पवार, स्मिता पवार आदी उपस्थित होते. तत्पुर्वी स्मारक ते मच्छी मार्केट अशी भव्य अभिवादन रॅली काढण्यात आली. भाजप जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत, तालुका अध्यक्ष सुधीर नकाशे, जि.प. सदस्य प्रमोद रावराणे, रिद्धी सुतार, श्रावणी रावराणे, उपसभापती साची कोलते, नगराध्यक्ष श्रद्धा रावराणे, व्यापारी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष संजय सावंत, तालुका सरचिटणीस रितेश सुतार आदी मान्यवरांनी स्मारक भवनास भेट देऊन अभिवादन केले. सरचिटणीस रवींद्र पवार यांनी प्रास्ताविक केले. सहसचिव शरद कांबळे यांनी सूत्रसंचालन केले. मारुती कांबळे यांनी आभार मानले.
