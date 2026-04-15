चिपळूण ः संतोष हुमणे यांचा छत्रपती वॉरिअर्स संघ विजेता

rat15p16.jpg-
चिपळूण - स्पर्धेत विजेता ठरलेला छत्रपती वॉरियर्स संघ.
‘चारगाव प्रीमिअर लीग’मध्ये छत्रपती वॉरियर्स अजिंक्य
श्री रामवरदायनी क्लब; पाली भुवडवाडी मैदानावर रंगला थरार
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. १५ : श्री रामवरदायनी क्रिकेट क्लब, पुणे आयोजित ''चारगाव प्रीमिअर लीग'' (CPL) या क्रिकेट स्पर्धेत संतोष हुमणे यांच्या ''छत्रपती वॉरियर्स'' संघाने दिमाखदार विजय मिळवत विजेतेपद पटकावले. अंतिम सामन्यात चुरशीच्या लढतीत निशांत मोहिते यांचा ''विहाना इलेव्हन'' संघ उपविजेता ठरला.
पाली भुवडवाडी येथील मैदानावर ही स्पर्धा पार पडली. चारगाव मर्यादित असलेल्या या स्पर्धेचे वैशिष्ट्य म्हणजे खेळाडूंसाठी पहिल्यांदाच ''लिलाव प्रक्रिया'' राबवण्यात आली होती. यामध्ये ६ संघमालक आणि ७२ खेळाडू सहभागी झाले होते. अतिशय शिस्तबद्ध आणि खिलाडूवृत्तीने पार पडलेल्या या स्पर्धेचे चिपळूण आणि खेड तालुक्यातील क्रीडाप्रेमींनी कौतुक केले.
या स्पर्धेचे उद्घाटन आणि बक्षीस वितरण जिल्हा परिषद सदस्या दीप्ती महाडिक, चारगाव कुणबी समाज संघटनेचे अध्यक्ष तथा माजी शिक्षणविस्तार अधिकारी विजय थोरे यांच्या हस्ते करण्यात आले. या वेळी निरबाडेचे सरपंच रोहन महाडिक, प्रशांत महाडिक, दीपक महाडिक, अशोक साळवी, महेंद्र थोरे, उदय मोहिते, सुरेश भुवड, शंकर तांबिटकर यांसह अनेक मान्यवर उपस्थित होते.
प्रथम क्रमांकाला १५ हजार रुपये रोख व आकर्षक चषक तर द्वितीय क्रमांकाला १० हजार रुपये रोख व आकर्षक चषक देऊन सन्मानित केले गेले. निरबाडे, पाली, खांदाट (ता. चिपळूण) आणि काडवली (ता. खेड) या चार गावांतील ग्रामस्थांनी या स्पर्धेला मोठ्या संख्येने हजेरी लावली होती. श्री रामवरदायिनी क्रिकेट क्लब पुणेच्या सदस्यांसह मुंबई-पुण्यातील चाकरमानी आणि स्थानिक क्रिकेटप्रेमींनी ही स्पर्धा यशस्वी करण्यासाठी विशेष मेहनत घेतली.
सूत्रसंचालन मनोज काजवे यांनी केले तर अमेय सुर्वे, सुनील लांबे आणि आर्यन मोहिते यांनी आपल्या खुमासदार शैलीत समालोचन करून सामन्यांमध्ये रंगत भरली.
