रखरखत्या उन्हात मुक्या जीवांची पाण्यासाठी वणवण

मुक्या जीवांची पाण्यासाठी वणवण
रखरखत्या उन्हात नैसर्गिक पाण्याचे स्रोत आटताहेत; माणुसकीचा हात पुढे करा
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. १६ ः उन्हाच्या वाढत्या झळांचा फटका केवळ मानवालाच नव्हे तर पशु-पक्ष्यांनाही मोठ्या प्रमाणावर बसू लागला आहे. वाढता उष्मा आणि आटत चाललेले नैसर्गिक पाण्याचे स्रोत यामुळे मुक्या जीवांचे हाल होत असून, त्यांच्या संवर्धनासाठी आता नागरिकांनी पुढाकार घेण्याची वेळ आली आहे.
वातावरणात उष्म्याचे प्रमाण कमालीचे वाढू लागले आहे. भविष्यात त्याची दाहकता अधिकच भीषण होणार, यात शंका नाही. कडक उन्हामुळे ग्रामीण भागातील नैसर्गिक पाण्याचे स्रोत आटू लागले आहेत. त्यातच फेब्रुवारी, मार्च महिन्यात रानावनात वणवे लागत असल्याने वन्यजीवांचा अधिवास धोक्यात येऊ लागला आहे. त्यामुळे जंगली पशु-पक्ष्यांना पाणी आणि निवाऱ्यासाठी शेकडो मैलांची भटकंती करावी लागत आहे. अलीकडे हे जंगली प्राणी, पक्षी लोकवस्तीच्या आसपास दिसून येत आहेत याशिवाय शहर परिसरातही उनाड गुरे, श्वान, गाढवं, कबुतरे, कावळे, चिमण्या, माकडं यांनाही उष्म्याचा भयानक त्रास सहन करावा लागत आहे. पाळीव प्राणी व पक्ष्यांची व्यवस्था होते; परंतु रखरखत्या उन्हात भटकणाऱ्या मुक्या जिवांचे मात्र मोठे हाल होऊ लागले आहेत. उष्मा त्यांचा प्राणही घेऊ शकतो. वातावरणात प्रचंड उकाडा आहे. त्यामुळे पाण्याचे दुर्भिक्ष्य पाहायला मिळत आहे. यापुढे असंख्य गावांतील ग्रामस्थांनाही पिण्यासाठी वणवण करावी लागणार आहे. त्यामुळे नैसर्गिक प्रक्रियेची ही पावले आपण वेळीच ओळखण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
नागरिकांकडून हे अपेक्षित
* घराच्या गच्चीवर, खिडकीत पाण्याची उथळ भांडी ठेवा
* सार्वजनिक ठिकाणी किंवा रस्त्यांच्या कडेला पाणी भरून कुंड्या ठेवा
* घरातील उरलेले अन्न फेकण्याऐवजी प्राण्यांना द्या
* शक्य असल्यास मोकळ्या परिसरात कृत्रिम पाणवठे तयार करा
कोट
देशात चिमणी दिन, पर्यावरणदिन उत्साहात साजरे होतात, फोटोही काढले जातात; पण खरी गरज आहे ती कृतीची. आम्ही गेल्या अनेक वर्षांपासून उन्हाळ्यात रानावनात जाऊन पशु-पक्ष्यांसाठी अन्न-पाण्याची व्यवस्था करतो. या उपक्रमात लोकसहभाग वाढणे आवश्यक आहे. संवेदनशील चिपळूणकर या मदतीसाठी नक्कीच पुढे येतील, याची आम्हाला खात्री आहे.
- प्रशांत परब, निसर्गप्रेमी, कापसाळ
