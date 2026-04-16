बने स्कूलचा १०० टक्के निकाल
सकाळ वृत्तसेवा
देवरूख, ता. १६ ः साडवली येथील पी. एस. बने इंटरनॅशनल स्कूलने आपल्या शैक्षणिक गुणवत्तेचा वारसा जपत शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६च्या सीबीएसई दहावी परीक्षेत सलग १०० टक्के निकालाची कामगिरी केली आहे. त्यात २० विद्यार्थ्यांनी ८० टक्क्यांहून अधिक तर १२ विद्यार्थ्यांनी ९० टक्क्यांहून अधिक गुण मिळवले आहेत.
शाळेच्या गुणवत्ता यादीत चिन्मय टिपुगडे याने ९६.२० टक्के गुणांसह प्रथम क्रमांक पटकावला तर द्वितीय ओम कानर (९५.६० टक्के), तृतीय क्रमांक आदित्य तुरई (९५.४० टक्के), चौथा क्रमांक रितू डी. आर. (९५.२० टक्के), पाचवा क्रमांक प्रिशा सावरकर (९३.८० टक्के) यांनी मिळवला. वैयक्तिक विषयांमध्ये मराठीत ओम कानर, चिन्मय टिपुगडे, आदित्य तुरई, आदित्य खडके आणि पूर्वा जाधव या पाच विद्यार्थ्यांनी १०० पैकी १०० गुण मिळवले. इंग्रजी विषयात आर्या कोकाटे, आयटी विषयात नक्षत्रा सावंत यांना १०० गुण मिळवले आहेत. या यशाबद्दल महाराष्ट्रीय शिक्षणसंस्थेचे सचिव व माजी आमदार सुभाष बने यांनी समाधान व्यक्त करत विद्यार्थी, पालक व शिक्षकांचे अभिनंदन केले आहे.
