-rat१६p५.jpg ः
26O37700
पाचरळ: मुख्याध्यापकांकडे धनादेश सुपूर्द करताना स्नेहा घोसाळकर व मान्यवर.
पाचरळ शाळेला ११ हजारांची देणगी
मंडणगड ः पाचरळ येथील जिल्हा परिषद मराठी शाळेस स्नेहा घोसाळकर यांनी ११ हजार रुपयांची देणगी दिली. एसआरपीचे निवृत्त अधिकारी (कै.) अनिल घोसाळकर यांच्या वाढदिवसानिमित्त हा उपक्रम राबवण्यात आला. या निधीचा वापर शाळेच्या शैक्षणिक व भौतिक सुविधांच्या विकासासाठी करण्यात येणार असून, विद्यार्थ्यांना खाऊचेही वाटप करण्यात आले. १६ एप्रिलला आयोजित कार्यक्रमात शालेय व्यवस्थापन समितीच्या अध्यक्षा माधवी शिंदे, उपाध्यक्षा प्रज्ञा बर्जे, सदस्य अरुण घोसाळकर, ज्येष्ठ ग्रामस्थ रंजन घोसाळकर, शिर्के, मुख्याध्यापक करावडे, शिक्षक हुंबरे, सोनावणे, जाधव व विद्यार्थी उपस्थित होते. या वेळी घोसाळकर यांनी घोसाळकर कुटुंबाच्या सामाजिक कार्याचे कौतुक करत भविष्यातही सहकार्याची अपेक्षा व्यक्त केली.
लांजात आज समाधान शिबिर
लांजा ः महसूल विभागामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिर अभियानांतर्गत लांजा तालुक्यातील व्हेळ क्र. १ येथील जिल्हा परिषद पूर्ण प्राथमिक शाळेत शुक्रवारी (ता. १७) सकाळी १०.३० वाजता शिबिराचे आयोजन करण्यात आले आहे. या महसूल मंडळ स्तरावरील एकदिवसीय शिबिराचे उद्घाटन आमदार किरण सामंत यांच्या हस्ते होणार आहे. या वेळी जिल्हा परिषद सदस्य विनिता गांगण, माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष जगदीश राजापकर, सदस्य लीला मोहन घडशी, तसेच पंचायत समिती सदस्य शैलेश खामकर आणि रसिका मेस्त्री हे उपस्थित राहणार आहेत.
