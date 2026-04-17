सरकारी कामात अडथळा प्रकरणी एकाला कारावास

शरद गुरव
सरकारी कामात अडथळा
मारहाणप्रकरणी कारावास
खारेपाटण बसस्थानकातील
सकाळ वृत्तसेवा
ओरोस, ता. १७ : शिवीगाळ, कानशिलात मारुन दहशत निर्माण करणे, सरकारी कामात अडथळा आणल्याप्रकरणी जिल्हा न्यायालयाने एकाला कारावासाची शिक्षा सुनावली. खारेपाटण संभाजीनगर (ता. कणकवली) येथील शरद शंकर गुरव (वय ३५), असे आरोपीचे नाव आहे. दोन वर्षे साधा कारावास आणि नऊ हजार रुपये दंड, अशा शिक्षेचा समावेश आहे. खारेपाटण बसस्थानक येथे ही घटना घडली होती. सरकारी अभियोक्ता रुपेश देसाई यांनी याप्रकरणी काम पाहिले.
न्यायालयात दाखल खटल्यानुसार, १८ मे २०१९ रोजी बुधाजी लक्ष्मण कासार (वय ३२, एसटी वाहक, रा. माजगाव कासारवाडी, ता. सावंतवाडी) हे महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या सावंतवाडी आगाराचे बसचालक संदीप दामोदर कोटगी यांच्या समवेत कर्तव्यावर होते. ते रत्नागिरीत जाताना सकाळी ९.२० वाजता खारेपाटण बसस्थानक येथे आले असता, आरोपी शरद शंकर गुरव याने त्याची मोटार बसस्थानकात उभे केले. यामुळे बस लावण्यासाठी अडथळा होत होता. त्यामुळे वाहक बुधाजी कासार यांनी आरोपी शरद गुरव यास मोटार बाजुला घेण्यास सांगितले. त्या गोष्टीचा राग आल्याने त्याने वाहक कासार यांना शिवीगाळ करून, कानशिलात मारली. त्यामुळे वाहक बुधाजी कासार यांनी, कणकवली पोलिस ठाण्यात फिर्याद दाखल केली होती. जिल्हा व सत्र न्यायाधीश सूर्यकांत शंकरराव इंदलकर यांच्या न्यायालयात याबाबतची सुनावणी पूर्ण झाली. आरोपीला एकूण तीन गुन्ह्यांत शिक्षा सुनावली आहे. त्यातील एकत्रित शिक्षा म्हणून दोन वर्षे साधा कारावास आणि नऊ हजार रुपये आर्थिक दंड ठोठावला आहे. पोलिस उपनिरीक्षक राजवर्धन खेबुडे यांनी या प्रकरणात तपासी अधिकारी म्हणून काम पाहिले. एकूण पाच साक्षीदार तपासण्यात आले. यात फिर्यादी -बुधाजी कासार, साक्षीदार संदीप कोटगी, पद्माकर अवसरे, वैद्यकीय अधिकारी डॉ. जितेंद्र मांडवरे, तपासिक अधिकारी उपनिरीक्षक राजवर्धन खेबुडे यांचा समावेश आहे.
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
