कोमल बुटाला
कोकण कृषी विद्यापीठात
कोमल बुटालाला सुवर्णपदक
खेड : येथील उल्हास बुटाला यांची कन्या कोमल बुटाला हिने एमएस्सी (वनशास्त्र) या अभ्यासक्रमात प्रथम क्रमांक मिळवत सुवर्णपदक पटकावले. डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ, दापोली येथे पार पडलेल्या ४४व्या पदवीदान समारंभात तिचा गौरव करण्यात आला. हा कार्यक्रम माजी केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू यांच्या हस्ते पार पडला. वनशास्त्र महाविद्यालयात उत्कृष्ट शैक्षणिक कामगिरी करत कोमलने हे यश मिळवले आहे.
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.