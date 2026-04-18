मंगेश पांचाळ यांची निवड

मंगेश पांचाळ यांची पुरस्कारासाठी निवड
चिपळूण ः तालुक्यातील कुटरे ग्रामपंचायतीचे ग्रामपंचायत अधिकारी मंगेश पांचाळ यांची मुंबई मराठी युवा पत्रकार संघ, आदर्श मुंबई फाउंडेशन यांच्यावतीने छत्रपती शिवाजी महाराज जीवनगौरव पुरस्कारासाठी निवड झाली आहे. ते राजापूर तालुक्यातील बागवेवाडी येथील रहिवासी आहेत. त्यांना क्रिकेट व गायनाची आवड असून, अनेक संस्थेमार्फत विविध पुरस्कार प्राप्त झाले आहेत. रत्नागिरी जिल्हा परिषदेतील महागायन स्पर्धेत ते भाग घेत असतात. त्यांना स्पर्धेत प्रशस्तिपत्रके प्राप्त झाली आहेत.