श्री गणपती चरणी भाविक नतमस्तक

रेडीतील श्री गणेश चरणी
हजारो भाविक नतमस्तक
सुवर्णमहोत्सवी वर्ष सोहळा उत्साहात
सकाळ वृत्तसेवा
आरोंदा, ता. १८ ः वेंगुर्ले तालुक्यातील रेडी येथील प्रसिद्ध श्री गणपतीचा सुवर्णमहोत्सवी वर्ष सोहळा आज हजारो भाविकांच्या उपस्थितीत मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला.
यानिमित्त मंदिरात सकाळी अभिषेक, श्री सत्यविनायक महापूजा, दुपारी महाआरती, तीर्थप्रसाद, महाप्रसाद, स्थानिक भजने, श्री गणेश माऊली संगीत ग्रुप प्रस्तुत ‘स्वर गणेश’ व रात्री नाईक-मोचेमाडकर दशावतार नाट्यमंडळाचा दशावतारी नाटक आदी कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले होते.
वाढदिवसानिमित्त केलेल्या रोषणाईने मंदिर परिसर खुलून दिसत होता. श्री गणपती मंदिरात आकर्षक फळांची आरास तसेच गणपती सेल्फी पॉईंटने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले. श्री गणपतीच्या दर्शनासाठी पहाटेपासूनच भाविक भक्तांच्या रांगा लागल्या होत्या. सिंधुदुर्ग, गोवा, कर्नाटक, कोल्हापूर, मुंबई येथून भाविक मोठ्या संख्येने दाखल झाले होते. सकाळी मंदिरात धार्मिक कार्यक्रम झाले. दुपारी आरती, तीर्थप्रसाद व त्यानंतर भाविकांसाठी महाप्रसादाचे वाटप करण्यात आले. वाहनांची गर्दी होऊ नये म्हणून सुनियोजित पार्किंग व्यवस्था करण्यात आली होती.
