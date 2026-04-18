लोगो - कणकवली तालुका ग्रामपंचायत निवडणूक
तळेरे, दारिस्ते, घोणसरीत
तीन जागांसाठी निवडणूक
२८ला मतदान, ११ जागा बिनविरोध
कणकवली, ता. १८ : तालुक्यातील तळेरे, दारिस्ते आणि घोणसरी येथील प्रत्येकी एका जागेसाठी २८ एप्रिल रोजी मतदान होणार आहे. तर ११ जागा बिनविरोध ठरल्या आहेत. तालुक्यातील दहा ग्रामपंचायतींच्या ११ जागांसाठी प्रत्येकी एकच अर्ज आल्याने त्या ठिकाणचे उमेदवार बिनविरोध ठरले.
यामध्ये कासार्डे प्रभाग २ मधून शितल शेट्ये, कळसुली प्रभाग ३ मधून प्रांजल घाडीगावकर, पिसेकामते प्रभाग ३ मधून देवेंद्र सावंत, हुंबरठ प्रभाग १ मधून मनिषा जाधव, हळवल प्रभाग ३ मधून गौरी परब, तळेरे प्रभाग १ मधून निलम वाडये, तळेरे प्रभाग २ मधून प्राची चव्हाण, डामरे प्रभाग १ मधून भाग्यश्री सावंत, कलमठ प्रभाग ३ मधून मृण्मयी जाधव, आयनल प्रभाग १ मधून अशोक मगम आणि वारगाव प्रभाग १ मधून महेंद्र केसरकर यांचा समावेश आहे.
दारिस्ते ग्रामपंचायतीच्या सर्वसाधारण महिला जागेसाठी प्रीती कदम, सिद्धी गुरव व पूजा गुरव यांनी अर्ज दाखल केले होते. पैकी सिद्धी गुरव यांनी अर्ज मागे घेतल्याने आता प्रीती कदम व पूजा गुरव यांच्यात लढत होणार आहे. तळेरे ग्रामपंचायतीच्या सर्वसाधारण जागेसाठी सागर डंबे, उद्धव महाडिक आणि आदित्य महाडिक यांनी अर्ज भरले होते. पैकी उद्धव महाडिक यांनी माघार घेतल्याने सागर डंबे व आदित्य महाडिक यांच्यात सामना रंगणार आहे. साकेडी ग्रामपंचायतीच्या सर्वसाधारण महिला जागेसाठी ऋतुजा सदडेकर व साक्षी घाडी यांनी अर्ज भरले होते. ऋतुजा सदडेकर यांनी अर्ज मागे घेतल्याने साक्षी घाडी या बिनविरोध निवडून आल्या आहेत. घोणसरी सरपंचपदासाठी राजेंद्र राणे, अनंत गुरव व प्रसाद राणे यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केले होते. पैकी राजेंद्र राणे यांनी अर्ज मागे घेतल्याने अनंत गुरव व प्रसाद राणे यांच्यात थेट लढत होणार आहे.
तालुक्यातील या तीन ठिकाणी २८ एप्रिल रोजी मतदान होणार असून २९ एप्रिल रोजी मतमोजणी होणार आहे.
