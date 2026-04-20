श्री स्वामी समर्थांच्या मूर्तीची
सावंतवाडीत प्राणप्रतिष्ठापना
औदुंबर स्वामी मंदिरात सोहळा
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. २० ः येथील पोलिस ठाण्याच्या समोर नव्याने उभारलेल्या औदुंबर स्वामी मंदिराचा प्राणप्रतिष्ठा सोहळा मंगलमय वातावरणात पार पडला. सावंतवाडीचे पोलिस निरीक्षक अमोल चव्हाण यांच्या हस्ते स्वामी समर्थांच्या मूर्तीची विधिवत प्राणप्रतिष्ठापना करण्यात आली.
यावेळी सावंतवाडी वन विभागाचे उपवनसंरक्षक मिलिश शर्मा, उपविभागीय पोलिस अधिकारी विनोद कांबळे, सावंतवाडी वनक्षेत्रपाल सुहास पाटील, पोलिस उपनिरीक्षक पंकज शिंदे, जयेश खंदरकर यांची प्रमुख उपस्थिती होती. कार्यक्रमाची सुरुवात सकाळी मंत्रघोषाने करण्यात आली. प्राणप्रतिष्ठापनेनंतर दिवसभर भजन व अन्य धार्मिक कार्यक्रम उत्साहात पार पडले. या सोहळ्यासाठी स्थानिक नागरिक आणि स्वामीभक्तांनी मोठी गर्दी केली होती.
यावेळी मंदिराच्या उभारणीसाठी सहकार्य करणारे भोसले नॉलेज सिटीचे कार्याध्यक्ष अच्युत भोसले, उद्योजक शैलेश पै, शैलेश नाबर, पंचायत समिती सदस्य जितेंद्र गावकर, वेत्ये सरपंच गुणाजी गावडे, शासकीय ठेकेदार प्रताप मूर्ती, उद्योजक अमित आसोलकर, ए.के. कन्स्ट्रक्शनचे अनिकेत आसोलकर, श्रेयस मुंज, शासकीय ठेकेदार गौरेश सावंत, अरविंद सावंत, मुन्ना मुद्राळे, संदेश परब, विशाल सावंत, गौरव दळवी, पोलिस कर्मचारी अमित राऊळ, मनोज राऊत, हनुमंत धोत्रे, गौरेश राणे आदींचा सन्मान करण्यात आला.
कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी उत्सव समितीच्या अमोल टेंबकर, भुवन नाईक, अक्षय माशाळ, सचिन मोरजकर, हेमंत पांगम, आनंद काष्टे, आर्या टेंबकर, ओम टेंबकर, निरंजन सावंत, निखिल माळकर, नारायण पेंडुरकर, अभिषेक लाखे, प्रज्वल राऊत, चंद्रकांत धोत्रे आदींनी सहकार्य केले. सावंतवाडी उपनगराध्यक्ष अनिल निरवडेकर, भाजप युवा नेते विशाल परब, माजी नगराध्यक्ष संजू परब, बबन साळगावकर, जिल्हा बँकेचे सदस्य विद्याधर परब, सुरेश भोगटे आदींनी श्रींचे दर्शन घेतले.
