खेर्डीतील सह्याद्रीच्या शाळेचे स्पर्धा परीक्षेत सुयश

चिपळूण ः विद्यार्थ्यांचे कौतुक करताना आमदार शेखर निकम.
सह्याद्रीच्या शाळेचे स्पर्धा परीक्षेत यश
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. २० ः खेर्डी-चिंचघरी (सती) येथील सह्याद्री शिक्षणसंस्थेच्या प्राथमिक शाळेने स्पर्धा परीक्षांमध्ये उल्लेखनीय यश संपादन केले. या यशस्वी विद्यार्थ्यांचा सत्कार आमदार शेखर निकम, अनिरूद्ध निकम, सचिव महेश महाडीक, मुख्याध्यापक अरविंद सकपाळ आदींच्या हस्ते झाला. सह्याद्री कॉम्पिटिटिव्ह ॲकॅडमीद्वारे आयोजित सह्याद्री स्पर्धा परीक्षामध्ये शाळेतील विद्यार्थ्यांनी उत्कृष्ट यश मिळवले. या परीक्षेत चौथीतील दुर्वांक शिंदे याने संस्थास्तरावर तृतीय व शाळास्तरावर प्रथम क्रमांक मिळवला. तिसरीतील अमन कांबळे याने संस्थास्तरावर तृतीय व शाळास्तरावर प्रथम क्रमांक मिळवला तर आयुष मोरे याने संस्थास्तरावर पाचवा व शाळास्तरावर द्वितीय क्रमांक पटकावला. विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्र व भेटवस्तू देऊन गौरवण्यात आले.
