पक्षभेद बाजूला ठेवत स्वयंरोजगारासाठी ६३ जणांना लाभ

रत्नागिरी- पंचायत समितीमध्ये ग्रामीण भागातील स्वयंरोजगारासाठी विविध साहित्यांचे वाटप करण्यासाठी लाभार्थ्यांच्या कागदपत्रांची छाननी सभापती प्रवीण पांचाळ यांच्या उपस्थितीत करण्यात आली.
‘सेस’मधून स्वयंरोजगाराला चालना
सभापती पांचाळ ः ६३ जणांना साहित्य वाटप
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. २० : पंचायत समितीच्या सेस फंडातून तालुक्यातील ६३ लाभार्थ्यांना स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी सुमारे १८ लाख रुपयांच्या निधीचे वाटप करण्यात आले आहे. कोणत्याही राजकीय पक्षभेदाचा विचार न करता पात्र लाभार्थ्यांची निवड करण्यात आली आहे, अशी माहिती सभापती प्रवीण पांचाळ यांनी दिली.
शासकीय योजनांचा लाभ ग्रामीण भागातील तळागाळापर्यंत पोहोचला पाहिजे, या पालकमंत्री उदय सामंत यांच्या धोरणानुसार रत्नागिरी पंचायत समितीने महत्त्वाचे पाऊल उचलत स्वयंरोजगारासाठी साहित्याचे वाटप आयोजित करण्यात आले. ६३ लाभार्थ्यांच्या कागदपत्रांची छाननी करून त्यांना लाभ मंजूर करण्यात आला. यामध्ये झेरॉक्स मशिन १७ लाभार्थी, शिलाई मशिन ९ लाभार्थी, घरघंटी ३७ अशी गरजेनुसार १५ हजार रुपयांपासून ६० हजार रुपयांपर्यंतचा लाभ देण्यात आला. गटविकास अधिकारी चेतन शेळके यांनी तांत्रिक प्रक्रियेबाबत त्यांना माहिती दिली. छाननी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर लाभधारकांच्या बँकखात्यात थेट पैसे जमा केले जातील. लाभार्थ्यांनी या निधीतून वस्तू खरेदी केल्यानंतर त्याचे फोटो पंचायत समितीकडे सादर करणे अनिवार्य आहे. या प्रसंगी उपसभापती गजानन धनावडे, अधिकारी आणि लाभार्थी उपस्थित होते.
१८ लाखांच्या निधीचे वाटप
सभापती पांचाळ म्हणाले, पालकमंत्र्यांच्या सूचनेनुसार आम्ही कुणालाही या योजनेतून वगळलेले नाही. पक्षीय राजकारण बाजूला ठेवून केवळ गरजूंना न्याय देणे आणि त्यांना स्वतःच्या पायावर उभे करणे, हाच आमचा उद्देश आहे. १८ लाख रु. निधीचे वाटप करण्यात आले.
