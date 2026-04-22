पैसाफंडचा गगन शिंदे जिल्ह्यात प्रथम

संगमेश्वर ः गगन शिंदे यांचा सत्कार करताना पैसाफंड संस्थेचे अध्यक्ष अनिल शेट्ये. सोबत उपाध्यक्ष किशोर पाथरे, सचिव धनंजय शेट्ये, सदस्य संदीप सुर्वे, रमेश झगडे, मुख्याध्यापक सचिन खामकर, पर्यवेक्षक प्रकाश दळवी आदी.
भगवद्गीता मूल्यशिक्षण
स्पर्धेत गगन शिंदे प्रथम
संगमेश्वर, ता. २२ : आंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ (इस्कॉन) तर्फे विद्यार्थ्यांमध्ये नैतिक मूल्ये रूजवण्यासाठी आयोजित ‘भगवद्गीता मूल्यशिक्षण संवर्धन’ स्पर्धेत संगमेश्वर येथील पैसाफंड इंग्लिश स्कूलचा विद्यार्थी गगन शिंदे याने ऑनलाईन स्पर्धेत जिल्ह्यात प्रथम क्रमांक पटकावला आहे.
व्यापारी पैसाफंड संस्था संचलित पैसाफंड इंग्लिश स्कूल ही प्रशाला शैक्षणिक गुणवत्तेसोबतच विविध बाह्यउपक्रमांत नेहमीच अग्रेसर असते. यंदाच्या शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये रत्नागिरी जिल्ह्यात इस्कॉनच्यावतीने या विशेष स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले होते. प्रशालेतील सहावीत शिकणाऱ्या गगनने आपल्या कौशल्याच्या जोरावर या स्पर्धेत प्रथम क्रमांक मिळवून शाळेच्या शिरपेचात मानाचा तुरा रोवला आहे. गगनच्या या यशाबद्दल व्यापारी पैसाफंड संस्थेचे अध्यक्ष अनिल शेट्ये, उपाध्यक्ष किशोर पाथरे, सचिव धनंजय शेट्ये, सदस्य संदीप सुर्वे, रमेश झगडे, मुख्याध्यापक सचिन खामकर, पर्यवेक्षक प्रकाश दळवी यांनी त्याचे अभिनंदन केले आहे.
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
