नेर्लेतील महिलांचे उपोषण स्थगित
सकारात्मक चर्चा; ठाकरे शिवसेनेची शिष्टाई
सकाळ वृत्तसेवा
वैभववाडी, ता. २१ ः तहसीलदार आणि पोलिस निरीक्षकांशी झालेल्या सकारात्मक चर्चेनंतर नेर्लेतील महिलांनी सोमवारपासून (ता. २०) सुरू केलेले उपोषण आज सायंकाळी स्थगित केले.
नेर्ले येथील श्री देव धावजी देवस्थानमध्ये बंदी आदेश लागू असताना गावातील दोघांनी प्रवेश केल्याचा आरोप करत त्यांच्यावर कारवाई करण्याच्या मागणीसाठी नेर्लेतील नीलम नवनाथ पांचाळ आणि आरती भालचंद्र सुर्वे यांनी येथील तहसील कार्यालयासमोर सोमवारपासून बेमुदत उपोषणाला सुरुवात केली. तहसीलदार सूर्यकांत पाटील आणि पोलिस निरीक्षक मनोज सोनवलकर यांनी त्यांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, त्या उपोषणावर ठाम राहिल्या. दरम्यान, आज सकाळी देखील दोन्ही अधिकाऱ्यांनी उपोषणकर्त्या महिलांशी चर्चा केली. मात्र, ती निष्फळ ठरली. दुपारनंतर ठाकरे शिवसेनेचे तालुकाप्रमुख नंदू शिंदे यांनी उपोषणकर्त्या महिलांशी चर्चा केली. त्यानंतर उपोषणकर्त्यांच्या वतीने त्यांनी तहसीलदारांशी चर्चा केली. सकारात्मक चर्चेनंतर अखेर महिलांनी उपोषण स्थगित केले. यावेळी नायब तहसीलदार दिलीप पाटील, नायब तहसीलदार सचिन निकम, शिवाजी सुतार आदी उपस्थित होते.
