महामार्गावरील धोकादायक वळण जैसे थे

संगमेश्वर ः महामार्गावर रामकुंड येथील वळण.
संगमेश्वरातील रामकुंडचे जीवघेणे वळण
चौपदरीकरणातही ब्लॅकस्पॉट कायम; वाहनचालक नाराज, सर्वेक्षण करूनही दुर्लक्ष
सकाळ वृत्तसेवा
संगमेश्वर, ता. २२ : मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गाच्या चौपदरीकरणामुळे कोकणवासीयांचा प्रवास सुखकर होईल, ही अपेक्षा आता फोल ठरू लागली आहे. संगमेश्वर तालुक्यातील रामकुंड येथील प्रसिद्ध ‘१२ नंबर मोरी’ वरील धोकादायक ‘यू-टर्न’ प्रशासनाच्या अनास्थेमुळे अद्यापही ‘ब्लॅकस्पॉट’ म्हणून कायम आहे. कोट्यवधींचा खर्च आणि उपग्रहाद्वारे सर्वेक्षण करूनही हे मृत्यूचे वळण सरळ न केल्याने राष्ट्रीय महामार्ग विभागाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.
गेल्या दोन दशकांपासून रखडलेल्या या महामार्गासाठी अनेकदा जमिनीवर मोजमापे घेण्यात आली आणि उपग्रहाच्या साहाय्याने अत्याधुनिक सर्वेक्षणही झाले; मात्र, इतक्या प्रगत तंत्रज्ञानाचा वापर करूनही जर रस्त्यावरील साधे अपघातप्रवण क्षेत्र काढता येत नसतील तर या खर्चिक सर्वेक्षणांचा उपयोग काय? असा संतप्त सवाल स्थानिक नागरिक करत आहेत.
रामकुंड येथील १२ नंबर मोरी हे ठिकाण अपघातांसाठी कुप्रसिद्ध आहे. विशेषतः परप्रांतीय चालक आणि अवजड वाहनांना रात्रीच्या वेळी या तीव्र वळणाचा अंदाज येत नाही. परिणामी, येथे वाहने उलटून मोठी जीवित व वित्तहानी होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. महामार्गाच्या कामात मोठमोठे डोंगर कापून रस्ता रुंद करण्यात आला, मग हे छोटेसे वळण सरळ करण्यात कंत्राटदाराला काय अडचण होती? हा आता संशोधनाचा विषय ठरला आहे.
दुर्घटनेची टांगती तलवार
रस्त्याचे काम पूर्णत्वाकडे जात असतानाही हे वळण कायम ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे हा मार्ग प्रवाशांसाठी सोयीचा ठरण्याऐवजी जीवघेणा ठरण्याची भीती अधिक आहे. एखादा मोठा बळी गेल्यावरच सरकारला जाग येणार का? असा सवाल आता वाहनचालक विचारत आहेत.
कोट
चौपदरीकरणामुळे रस्ते महामार्गासारखे सुटसुटीत होतील, असे वाटले होते; पण रामकुंडाच्या वळणावर आल्यावर आजही जीव मुठीत धरून गाडी चालवावी लागते. महामार्गासाठी अख्खे डोंगर फोडले, मग हे एक वळण काढायला सरकारला काय अडचण होती? प्रशासनाच्या या बेजबाबदारपणामुळे निष्पापांचे जीव जात आहेत.
- सचिन कदम, वाहनचालक
