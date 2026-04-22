बांदा येथे दोन मे रोजी
सांस्कृतिक कार्यक्रम
सकाळ वृत्तसेवा
बांदा, ता. २२ : भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या १३५ व्या जयंतीनिमित्त तसेच पवित्र बुद्ध पौर्णिमेच्या औचित्याने बांदा येथील आंबेडकर नगर समाज मंदिर येथे २ मे रोजी सायंकाळी ८ वाजता भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम होणार आहेत. समाज बांधवांसाठी आणि नागरिकांसाठी हा कार्यक्रम आकर्षणाचा केंद्रबिंदू ठरणार असून उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
या कार्यक्रमाचे खास आकर्षण म्हणून रियाज बँड लाईव्ह ऑर्केस्ट्रा मालवण यांचा सुरेल संगीताचा बहारदार कार्यक्रम सादर होणार आहे. मराठी, हिंदी तसेच भीम गीतांच्या सादरीकरणातून उपस्थितांना मनोरंजनाची मेजवानी मिळणार आहे. १ मे रोजी वक्तृत्व स्पर्धा (ऑनलाईन) आयोजित केली आहे. विद्यार्थ्यांमध्ये विचारमंथन व वक्तृत्वकलेला चालना देण्याच्या उद्देशाने या स्पर्धा होतील. ही स्पर्धा पहिले ते चौथी व पाचवी ते दहावी अशा दोन गटात घेण्यात येणार आहे. पहिल्या गटासाठी ‘बाबासाहेबांचे बालपण’, व ‘बाबासाहेब यांनी दिलेले सुविचार’ हे विषय असून स्पर्धकाने कोणत्याही एका विषयावर ३ ते ४ मिनिटे वक्तृत्व सादर करायचे आहे. मोठ्या गटासाठी ‘बाबासाहेबांचे शिक्षणासाठी संघर्षमय जीवन’, ‘आजच्या युवकांसाठी बाबासाहेबांचे विचार’, ‘सामाजिक न्यायाचे पुरस्कर्ते बाबासाहेब’ हे विषय ठेवण्यात आले असून वेळ ४ ते ६ मिनिटे आहे. २९ एप्रिलपर्यंत विडिओ बनवून भावना बांदेकर किंवा स्वप्नील बांदेकर यांच्याकडे पाठवावा. मुख्य सांस्कृतिक कार्यक्रम २ मे रोजी रात्री ठीक ८ वाजता आंबेडकर नगर समाज मंदिर, बांदा येथे होणार आहे. कार्यक्रमास परिसरातील नागरिकांनी उपस्थित राहावे, असे आवाहन आयोजकांनी केले आहे.
