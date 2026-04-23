दाणोली : जागतिक पुस्तक दिन कार्यक्रमाचे उद्घाटन ज्येष्ठ वाचक विजय बांदेकर यांच्या हस्ते झाले.
समाजात पुस्तकांना महत्त्वाचे स्थान
सुरेश आडेलकर ः दाणोली वाचनालयात पुस्तक दिन उत्साहात
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. २३ ः भारतीय समाजात पुस्तकाला अत्यंत महत्त्वाचे स्थान आहे. ग्रंथाला आपण गुरू मानलेला आहे. पुस्तकाच्या वाचनातून अधिक ज्ञान प्राप्त होते. म्हणून वाचन संस्कृती वाढविणे काळाची गरज आहे, असे प्रतिपादन सुरेश आडेलकर यांनी केले.
समर्थ साटम महाराज वाचन मंदिर, दाणोली या संस्थेच्या वतीने जागतिक पुस्तक दिनाच्या निमित्ताने आज विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले. वाचन मंदिराचे अध्यक्ष भरत गावडे यांनी पुस्तक दिनाचे महत्त्व शालेय विद्यार्थ्यांना समजावून सांगितले. ते म्हणाले, ‘‘माणूस हा जन्मतःच ज्ञानी नसतो तर ते ज्ञान चांगल्या पुस्तकांच्या माध्यमातून आपणास मिळत असते. पुस्तके केवळ ज्ञान देण्याचे साधन नसून माणसांच्या विचारांचे दार उघडण्याचे साधन आहे. मनाला दिशा देणारे व आयुष्य समृद्ध करणारे असे ज्ञान पुस्तकातूनच मिळत असते. म्हणून पुस्तकांची सोबत करा व आपले ज्ञान समृद्ध करा.’’
वाचनालयाचे सचिव डॉ. एल. डी. सावंत यांनी मनोगत व्यक्त केले. स्वाती नार्वेकर, विजय बांदेकर, सुरेश आडेलकर, गिरीधर चव्हाण, ग्रंथपाल दीपा सुकी, नीता मिस्त्री, जयश्री कोरगावकर, किरण केंगार आदी उपस्थित होते.
यावेळी शालेय मुलांनी पुस्तकांबाबत आपले मत व्यक्त केले. शालेय मुलांना व वाचकांना ‘आरती’ अंक भेट देण्यात आले. आजच्या कार्यक्रमावर आधारित शालेय विद्यार्थ्यांनी ‘मी पाहिलेले ग्रंथालय’ किंवा ‘आज मी काय ऐकले’ यावर दहा ओळीचा निबंध लिहिला. विजेत्या तीन विद्यार्थ्यांना पारितोषिक दिले जातील. प्रास्ताविक भरत गावडे यांनी केले. प्रगती परांजपे-मुजुमदार यांनी आभार मानले.
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
