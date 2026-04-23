प्रवासी बोट सेवा तत्काळ नियमित करा

किनारपट्टीवरील प्रवासी बोट सेवा
नियमित करण्याची मागणी
''हिंदू जनजागृती''तर्फे सुराज्य अभियानचे निवेदन
सकाळ वृत्तसेवा
देवगड, ता. २३ ः कोकण किनारपट्टीवरील प्रवासी बोट सेवा नियमित व सुरळीतपणे सुरू ठेवण्याची हिंदू जनजागृती समितीच्या ''सुराज्य अभियान''ची मागणी आहे. आपल्या मागणीचे निवेदन त्यांच्या वतीने जिल्हाधिकार्यांना देण्यात आले आहे. याबाबत डॉ. रविकांत नारकर यांनी माहिती दिली.
दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, बऱ्याच वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर कोकण किनारपट्टीवरील बंद असलेली प्रवासी बोट सेवा पुन्हा सुरू झाल्यामुळे स्थानिक नागरिकांमध्ये आनंदाचे वातावरण होते. मात्र, रामनवमीच्या पूर्वसंध्येपासून ही सेवा अचानक बंद झाल्याचे समजते. यामुळे प्रवाशांची मोठी गैरसोय होत आहे. कोकणवासीयांच्या दृष्टीने ही सेवा सुरू असणे आवश्यक आहे. कोकण रेल्वे प्रामुख्याने स्थानिक लोकांसाठी सुरू झाली असली तरी सध्या तिथे स्थानिक प्रवाशांसाठी पुरेशा गाड्या उपलब्ध नाहीत. बहुतांश गाड्या उत्तर ते दक्षिण भारताला जोडणार्या लांब पल्ल्याच्या आहेत, ज्यामुळे स्थानिकांना आरक्षण मिळणे कठीण होते. कोकणातील रस्ते घाट आणि वळणावळणाचे असल्यामुळे रस्ते वाहतुकीसाठी मोठ्या प्रमाणात इंधन खर्च होते. सागरी प्रवास हा सरळ आणि विना अडथळा असल्याने इंधनाची मोठी बचत होते. रस्ते वाहतुकीच्या तुलनेने सागरी वाहतूक स्वस्त असते. कारण यासाठी रस्ते किंवा पुलांच्या बांधकामावर वारंवार खर्च करावा लागत नाही. रस्ते वाहतुकीपेक्षा सागरी वाहतूक किफायतशीर असते. विज्ञानाच्या नियमानुसार पाण्यात वस्तूचे वजन तुलनेने कमी भासते. परिणामी कमी ऊर्जेत आणि खर्चात जास्त वाहतूक शक्य होते. कोणतीही नवीन सेवा लोकप्रिय होण्यासाठी किमान ६ महिने ते १ वर्ष ती सातत्याने सुरू राहणे आवश्यक असते. त्याशिवाय लोकांमध्ये विश्वास निर्माण होत नाही आणि प्रवाशांची संख्या वाढत नाही. त्यामुळे ''प्रवासी मिळत नाहीत'' या कारणास्तव सेवा बंद करणे अन्यायकारक आहे. सद्यस्थितीत रेल्वे आणि रस्ते वाहतुकीवर प्रचंड ताण आहे. कोकणच्या विकासासाठी आणि प्रवाशांच्या सोयीसाठी ही स्वस्त व नियमित सागरी सेवा पुन्हा सुरू होणे अत्यंत गरजेचे असल्याची मागणी केली आहे.
