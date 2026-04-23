रुग्णालयात धिंगाणा घालणाऱ्यावर मद्यपीवर गुन्हा दाखल

रुग्णालयात धिंगाणा
घालणाऱ्यावर गुन्हा
संगमेश्वर ः एका मद्यपीने संगमेश्वर ग्रामीण रुग्णालयात धुमाकूळ घालत वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनाच लक्ष्य केल्याचा संतापजनक प्रकार समोर आला आहे. सार्वजनिक ठिकाणी आरडाओरडा करत शांततेचा भंग करणाऱ्या आणि डॉक्टरांशी हुज्जत घालून शिवीगाळ करणाऱ्या रवींद्र भागोजी जाधव याच्यावर संगमेश्वर पोलिसांनी आता कायद्याचा बडगा उगारला आहे. २२ एप्रिलला सायंकाळी साडेसहाच्या सुमारास रवींद्र याने दारूच्या नशेत बरळत ग्रामीण रुग्णालयाचा परिसर डोक्यावर घेतला. मोठमोठ्याने आरडाओरडा करत आणि विचित्र हातवारे करत धिंगाणा घातला. रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधिकारी अभिजित अनंत मोरे यांनी त्याला समजावण्याचा आणि आवरण्याचा प्रयत्न केला असता, त्याने डॉक्टरांशीच हुज्जत घालून त्यांना अर्वाच्य भाषेत शिवीगाळ केली. याबाबत डॉ. मोरे यांनी संगमेश्वर पोलिस ठाण्यात धाव घेतली. संगमेश्वर पोलिसांनी संशयितांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.
