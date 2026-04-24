मुंबईत आजपासून रंगणार
आमदार चषक क्रिकेट स्पर्धा
सकाळ वृत्तसेवा
राजापूर, ता. २४ ः राजापूर-लांजा-साखरपा विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार किरण सामंत यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि दादा येडगे मित्रमंडळाच्या वतीने मुंबईत सलग दुसऱ्या वर्षी भव्य ‘आमदार चषक २०२६’ क्रिकेट स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले आहे.
अंधेरी येथील ‘छत्रपती शिवाजी महाराज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स’ या मैदानावर उद्या (ता. २५) आणि रविवारी (ता. २६) ही स्पर्धा रंगणार आहे. या स्पर्धेत एकूण ३२ संघ विजेतेपदासाठी झुंज देणार आहेत. स्पर्धेतील विजयी संघाला ५१,००० रुपये रोख आणि आमदार चषक तर उपविजयी संघाला २१,००० रुपये आणि आकर्षक चषक देण्यात येणार आहे.
या स्पर्धेच्या यशस्वी नियोजनासाठी मुख्य आयोजक दादा येडगे यांच्यासह राम जांगळे, तानाजी शेळके, राजू वरक, सुरेश बावदाणे, दशरथ जांगळे, संतोष बावदाणे, सूर्यकांत जांगळे, संदेश झोरे, प्रदीप झोरे, शांताराम शेळके, सुनील झोरे, गणेश आडिवरेकर, प्रवीण कानडे, आदिनाथ कपाळे, जितेंद्र तुळसवडेकर, अमित साळवी, योगेश चव्हाण, प्रसाद गुरव, विहंग खानविलकर, प्रल्हाद नारकर, महेश नकाशे, प्रज्योत खडपे, सुरेंद्र सौंदाळकर, गणेश पाष्टे, राजेश झोरे, अजिंक्य चिले, गौरव सौरप, मंदार राजये, मंदार गीतये, विनायक चव्हाण आणि अजय खानविलकर हे परिश्रम घेत आहेत.
