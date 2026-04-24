‘इन्फिगो’मध्ये उद्यापासून
रेटिना तपासणी शिबिर
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. २४ : इन्फिगो आय केअर हॉस्पिटलमध्ये डोळ्यांच्या रेटिना तपासणीचे शिबिर २६ ते २८ एप्रिल या कालावधीत आयोजित केले आहे. यात रेटिनातज्ज्ञ डॉ. प्रसाद कामत तपासणी व उपचार करणार आहेत.
डायबेटिस किंवा अन्य कारणामुळे डोळ्यांच्या पडद्यावर परिणाम झाल्यास अनेक रुग्णांना त्रास सहन करावा लागतो. परंतु वेळीच तपासणी केल्यास पडद्याची शस्त्रक्रिया, उपचार करता येतात. डॉ. कामत सकाळी १० ते रात्री ८ वाजेपर्यंत हॉस्पिटलमध्ये तपासणी करणार आहेत. याकरिता पूर्वनोंदणी करण्याचे आवाहन केले आहे. रत्नागिरीत सप्टेंबर २०२० पासून साळवी स्टॉप येथे इन्फिगो आय केअर हॉस्पिटल सुरू झाले. गेल्या सहा वर्षांत येथे हजारो रुग्णांवर यशस्वी उपचार करण्यात आले आहेत. तसेच रेटिनाच्या रुग्णांवरही शस्त्रक्रिया केल्या आहेत. रेटिनातज्ज्ञ डॉ. प्रसाद कामत हे चेन्नईच्या शंकर नेत्रालयातील उच्च प्रशिक्षित रेटीनातज्ज्ञ आहेत. ४० वर्षांपेक्षा अधिक वयाच्या व्यक्ती, अचानक दृष्टी कमी झाली असेल तर, डोळ्यांपुढे काळे ठिपके असल्यास, डायबेटिस असल्यास, ब्लडप्रेशरचा त्रास असल्यास, चष्म्याचा नंबर सतत बदलत असल्यास, पडद्यावर सूज अथवा रक्तस्राव असेल तर किंवा -३ पेक्षा जास्त नंबरचा चष्मा असेल तर डॉक्टरांकडे रेटिना तपासणी करावी, असे आवाहन इन्फिगो आय केअर हॉस्पिटलतर्फे करण्यात आले आहे.
