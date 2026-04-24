शेतकऱ्यांनी कृषी यांत्रिकीकरणावर भर द्यावा

चिपळूण ः मळणी, भात लागवड आणि रोटाव्हेटर यंत्र शेतकऱ्याला सुपुर्द करताना आमदार शेखर निकम. सोबत कृषी विभागाचे अधिकारी व शेतकरी.
खते-बियाणे वेळेत उपलब्ध करा
शेखर निकम ः चिपळूण येथे खरीप हंगाम पूर्व बैठक
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. २४ ः ‘खते आणि बियाण्यांची उपलब्धता वेळेवर व्हावी, जेणेकरून शेतकऱ्यांची अडवणूक होणार नाही, अशा सूचना आमदार शेखर निकम यांनी दिल्या. तसेच शासकीय योजनांचा लाभ शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचवण्यासाठी कृषी विभागाने तत्पर राहावे, असे आवाहनही त्यांनी केले.
खरीप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर चिपळूण तालुकास्तरीय खरीप हंगाम पूर्व बैठक मार्कंडी येथील वनभवनमधील फोटो गॅलरी सभागृहात झाली. चिपळूण-संगमेश्वर विधानसभा क्षेत्राचे आमदार शेखर निकम यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत आगामी हंगामाचे नियोजन आणि कृषी योजनांच्या अंमलबजावणीवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. या बैठकीत कृषी विभागामार्फत राबवल्या जाणाऱ्या विविध योजना, मोहिमा आणि अभियानांचे सादरीकरण करण्यात आले. कृषी यांत्रिकीकरण उप-अभियानांतर्गत दळवटणे येथील शेतकरी रुपेश भुवड यांनी खरेदी केलेल्या ‘मळणी, भात लागवड आणि रोटाव्हेटर यंत्राचे’ लोकार्पण आमदार शेखर निकम यांच्या हस्ते करण्यात आले. आमदार निकम यांनी यंत्राची चावी भुवड यांना सुपूर्द करून त्यांचे अभिनंदन केले. ‘अशा आधुनिक यंत्रांमुळे शेती कामात सुलभता येईल आणि मजुरांची टंचाई भासणार नाही,’र असे मत त्यांनी यावेळी निकम यांनी व्यक्त केले.
या बैठकीस चिपळूण पंचायत समितीचे सभापती सूर्यकांत खेतले, प्रांताधिकारी आकाश लिगाडे, जिल्हा परिषद सदस्या पूजा शेखर निकम, रावी मोरे, नेहा रहाटे, पंचायत समिती सदस्या स्नेहा साळवी, उज्वला घाग यांसह विविध विभागांचे अधिकारी आणि शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
