कुपोषण निर्मूलनासाठी सामूहिक प्रयत्नांची गरज

शिरगाव येथे पोषण पखवड्याची सांगता
सिंधुदुर्गनगरी : सुदृढ बालक आणि निरोगी समाज घडविण्यासाठी संतुलित आहार अत्यंत आवश्यक असून कुपोषण निर्मूलनासाठी सर्वांनी एकत्रितपणे काम करणे गरजेचे आहे, असे प्रतिपादन जिल्हा परिषद महिला व बालविकास समितीच्या सभापती अनुराधा नारकर यांनी केले.
जिल्हास्तरीय पोषण पखवड्याच्या सांगता समारंभात त्या बोलत होत्या. शिरगाव येथे मोठ्या उत्साहात व विविध उपक्रमांनी हा समारंभ पार पडला. यावेळी देवदत्त कदम, शितल तावडे, सरपंच समीर शिरगांवकर, प्रतिक उगारे, अधिकारी शिणगारे, कौमुदी पराडकर, गौरव एखंडे, पूजा सावंत, अंकिता लोखंडे उपस्थित होते. पोषण जनजागृतीसाठी आयोजित या कार्यक्रमात अंगणवाडी सेविका, मदतनीस, पालक व बालकांचा उत्स्फूर्त सहभाग लाभला. स्त्री भ्रूणहत्येसारख्या ज्वलंत विषयावर सादर केलेली नाटिका कार्यक्रमातील विशेष आकर्षण ठरली. शिरगाव बीटच्या वतीने सादर झालेल्या या नाटिकेचे लेखन पूजा सावंत यांनी केले असून दिग्दर्शन डॉ. राजेंद्र चव्हाण यांनी केले. विनायक धुरी यांनी सूत्रसंचालन केले तर कौमुदी पराडकर यांनी आभार मानले.
