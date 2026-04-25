-आपल्यातील क्षमतेचा शोध घ्या

क्षमताशोध म्हणजेच खरे शिक्षण
अविनाश धर्माधिकारी : चिपळुणात विद्यार्थी संमेलन
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. २५ ः समाजातील प्रत्येक व्यक्तीची बुद्धीमत्ता, आवड आणि क्षमता ही वेगळी असते. आपल्यातील क्षमतेचा शोध घेऊन त्याचे प्रकटीकरण हेच हीच खरी शिक्षणाची व्याख्या आहे. आपल्याला काय येत नाही यावर विचार करण्यात आयुष्य वाया घालवण्यापेक्षा, आपल्याला काय करता येईल यावर जीवनाची इमारत उभी करावी, असे प्रतिपादन माजी सनदी अधिकारी आणि चाणक्य मंडळ परिवारचे संस्थापक अविनाश धर्माधिकारी यांनी आज चिपळूण येथे व्यक्त केले.
चतुरंग प्रतिष्ठानतर्फे आज शहरातील इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्रात दोन दिवसीय कोकण अभ्यासवर्ग विद्यार्थी संमेलनाचे उद्घाटन संमेलनाध्यक्ष आणि यूजीसीचे माजी उपाध्यक्ष डॉ. भूषण पटवर्धन, पुणे येथील मांडके हिअरिंग सर्व्हिसेसच्या श्रवणतज्ज्ञ डॉ. कल्याणी मांडके, वत्ते मंदार ओक यांच्या उपस्थितीत झाले. या वेळी ज्येष्ठ सनदी अधिकारी धर्माधिकारी बोलत होते. ते म्हणाले, शिक्षण म्हणजे केवळ पाठ्यपुस्तकातील माहिती आत्मसात करणे नव्हे, तर स्वतःच्या अंतरंगात डोकावून स्वतःला ओळखणे होय. आपण कोण आहोत, आपल्यात कोणत्या क्षमता आहेत आणि आपण समाजासाठी काय करू शकतो, याची जाणीव होणे म्हणजे खरे शिक्षण आहे.
कार्यक्रमाची सुरुवात वामन कुलकर्णी यांनी सादर केलेल्या सरस्वती स्तवनाने झाली. विभाकर वाचासिद्ध यांनी अत्तरकुपी देऊन मान्यवरांचे स्वागत केले. इंद्रायणी दीक्षित यांनी चतुरंग प्रतिष्ठानच्या स्थापनेपासूनच्या कार्याचा आढावा घेतला. मंदार ओक यांनी चतुरंगच्या स्मरणिकेविषयी माहिती दिली. मान्यवरांच्या हस्ते स्मरणिकेचे प्रकाशन करण्यात आले. या वेळी निवृत्त एअर मार्शल हेमंत भागवत, चतुंरगचे संस्थापक विद्याधर निमकर, पालिकेचे माजी मुख्याधिकारी विशाल भोसले, प्रशासकीय अधिकारी मंगेश पेढांबकर आदी उपस्थित होते.
