देवरुखात सत्ता असूनही निवेदन देण्याची वेळ

देवरूख ः नगराध्यक्षा मृणाल शेटये यांना निवेदन देताना भाजप पदाधिकारी.
देवरूखातील रस्त्याचा प्रश्न ऐरणीवर
भाजपचे निवेदन ; तातडीने काम करण्याची मागणी
सकाळ वृत्तसेवा
देवरूख, ता. २४ ः देवरूख शहरातील चोरपऱ्या बाजारपेठ ते मुस्लिम मोहल्ला मशीद या मुख्य रस्त्याची दुरवस्था झाली आहे. पावसाळा तोंडावर आला तरी प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात झालेली नाही. नगरपंचायतीमध्ये भारतीय जनता पक्षाची सत्ता आणि स्वतःच्याच पक्षाचे नगराध्यक्ष असूनही या कामासाठी शहर भाजपला प्रशासनासह नगराध्यक्षांना निवेदन देण्याची वेळ आली आहे.
शहरातील चोरपऱ्या-बाजारपेठ ते मुस्लिम मोहल्ला रस्ता सध्या पूर्णपणे उखडला असून नागरिकांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. या रस्त्यासाठी सुमारे ६५ लाखांचा निधी मंजूर झाला आहे. शासनाच्या नागरी सेवा सुविधा योजनेतून नगराध्यक्षा मृणाल शेट्ये व आमदार शेखर निकम यांच्या उपस्थितीत या कामाचे भूमिपूजन होणार होते. मात्र, नियोजित तारखेला भूमिपूजन झाले नाही आणि कामालाही सुरुवात झाली नाही.
पावसाळा अवघ्या एक महिन्यावर येऊन ठेपला असतानाही कामात होत असलेल्या विलंबामुळे शहर भाजप आक्रमक झाली आहे. भाजपने दिलेल्या निवेदनात रस्त्याच्या कामातील तांत्रिक अडचणी तत्काळ दूर कराव्यात.पावसाळा सुरू होण्यापूर्वी रस्त्याचे काम पूर्ण करून नागरिकांना दिलासा द्यावा. निवडणुकीत जनतेने दिलेला कौल सार्थ ठरविण्यासाठी विकासकामांना गती द्यावी, असे या निवेदनात म्हटले आहे. निवेदनानंतर मुख्याधिकारी प्रशांत भोसले यांनी भाजप शिष्टमंडळाला सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. रस्त्याचे काम लवकरात लवकर सुरू करण्याचे आश्वासन मुख्याधिकाऱ्यांनी दिले आहे.
